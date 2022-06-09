Bakan Derya Yanık'tan ödeme müjdesi! Paralar hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 238 milyon lira yatırıldığını bildirdi.

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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması için ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunduğunu belirtti.

Böylece ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçilerek, çocukların ailelerinin yanında büyümesinin hedeflendiğini ifade eden Yanık, SED'den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 1650 lira destek sağlandığını kaydetti.

Bakan Yanık, "SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına haziran ayı için toplam 238 milyon lira yatırdık." bilgisini verdi. Bakan Yanık, SED hizmetinden 147 bin çocuğun yararlandığını belirtti.