Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları! TURKVET mobil uygulamasından bakın
Kurban Bayramı yavaş yavaş yaklaşırken kurbanlık telaşı da başladı. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, güvenli bir şekilde kurban kesmek isteyen vatandaşlara, TÜRKVET mobil uygulamasından yararlanmalarını tavsiye etti. Programda alınacak kurbanlığa ilişkin tüm detayların yer aldığı açıklandı. Peki illerde kurbanlık fiyatları belli oldu mu?
Tarım ve Orman Bakanlığınca 2 yıl önce uygulamaya alınan TÜRKVET sayesinde vatandaşlar alacakları kurbanlığa ilişkin yaş, aşı, sevk ve doğum gibi pek çok bilgiyi cep telefonundan anlık olarak öğrenebilecekler.
Tarım ve Orman Bakanlığının tüm ülkede küpeleme çalışmalarını tamamladığına işaret eden Aksoy, kurbanlıkla ilgili sıkıntı olmadığını dile getirdi.
Aksoy, kurban alacak vatandaşlara uygulamadan yararlanmalarını tavsiye ederek şöyle dedi:
"Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde kurban kesmek istiyorsa TÜRKVET mobil uygulamasından faydalansın. Kurban alacak bir kişi, alacağı hayvanın tüm bilgilerine uygulamayla kısa sürede ulaşıyor.