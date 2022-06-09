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Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları! TURKVET mobil uygulamasından bakın

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları! TURKVET mobil uygulamasından bakın

Kurban Bayramı yavaş yavaş yaklaşırken kurbanlık telaşı da başladı. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, güvenli bir şekilde kurban kesmek isteyen vatandaşlara, TÜRKVET mobil uygulamasından yararlanmalarını tavsiye etti. Programda alınacak kurbanlığa ilişkin tüm detayların yer aldığı açıklandı. Peki illerde kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları! TURKVET mobil uygulamasından bakın

 Tarım ve Orman Bakanlığınca 2 yıl önce uygulamaya alınan TÜRKVET sayesinde vatandaşlar alacakları kurbanlığa ilişkin yaş, aşı, sevk ve doğum gibi pek çok bilgiyi cep telefonundan anlık olarak öğrenebilecekler.

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Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları! TURKVET mobil uygulamasından bakın

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm ülkede küpeleme çalışmalarını tamamladığına işaret eden Aksoy, kurbanlıkla ilgili sıkıntı olmadığını dile getirdi.

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Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları! TURKVET mobil uygulamasından bakın

Aksoy, kurban alacak vatandaşlara uygulamadan yararlanmalarını tavsiye ederek şöyle dedi:

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Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları! TURKVET mobil uygulamasından bakın

"Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde kurban kesmek istiyorsa TÜRKVET mobil uygulamasından faydalansın. Kurban alacak bir kişi, alacağı hayvanın tüm bilgilerine uygulamayla kısa sürede ulaşıyor. 

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