Kuş Uçuşu Güliz kimdir gerçekte kim oynuyor? Kuş Uçuşu oyuncu kadrosu kimler oynuyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Kuş Uçuşu son günlerde hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile gündemde. Kuş Uçuşu'nda Güliz karakterine hayat veren genç oyuncu Şifanur Gül ise en çok merak edilen isimlerden. Dizide iş adamı babasının isteği ile Leyla Kıran'ın yanına staj yapmaya gelen Güliz'i oynayan Şifanur Gül kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Netflix'in yeni Türk dizisi Kuş Uçuşu son günlerde sosyal medyanın dilinde. Oyuncu kadrosu kadar konusu ile de ilgi uyandıran Kuş Uçuşu dizisinin başrollerinde Birce Akalay ve Miray Daner bulunuyor. Kariyerinin zirvesinde olan haber spikeri Lale Kıran ile kısa yoldan Lale Kıran'ın yerine geçmeyi planlayan Aslı'nın hikayesinin anlatıldığı dizide dikkat çeken isimlerden biri de Güliz yani Şifanur Gül oldu. Peki kimdir Şifanur Gül kaç yaşında, aslen nereli?

Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül 26 Kasım 1997'de Ankara'da doğmuştur. 18 yaşında oyunculuk eğitimi almaya başlamış, profesyonel anlamda eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Ekranlardaki ilk dizi projesi Sevdim Seni Bir Kere dizisidir.

Sonrasında Uyanış Büyük Selçuklu, Benim Adım Melek, Cam Tavanlar, Kırmızı Oda, Akif, Terzi gibi yapımlarda rol alan Şifnur Gül Netflix’te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde Güliz karakterine hayat vermektedir. Instagram'da sifanurgull ismiyle paylaşımlarına devam eden ünlü oyuncu Şifanur Gül'ün bu mecrada 47.9K takipçisi bulunmaktadır.