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Ukrayna lideri Zelenski'den 'tehdit' gibi uyarı! Milyonlarca kişi açlıktan ölebilir

Ukrayna lideri Zelenski'den 'tehdit' gibi uyarı! Milyonlarca kişi açlıktan ölebilir

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, “Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına yönelik ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir” dedi.

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Rusya’nın, Ukrayna tahılının ihracatına engel olduğu tartışmaları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yeni bir açıklamada bulundu. Devlet Başkanı Zelenski açıklamasında, tehdit gibi uyarılar yaptı. İşte Zelenski'nin o açıklaması:

- Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını engelledi ve böylece dünya korkunç bir gıda krizinin eşiğine geldi. Küresel pazarda dengeleyici rol oynayan buğday, mısır, bitkisel yağ ve diğer ürünlerimizi ihraç edemiyoruz.

- Bu, ne yazık ki onlarca ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. Rusya'nın Karadeniz limanlarına yönelik ablukası devam ederse milyonlarca insan açlıktan ölebilir.

20 milyon ton tahıl ihraç edilemiyor
Devlet Başkanı Zelenskiy’nin, Ukrayna limanlarına yönelik Rus ablukasının nasıl kaldırılacağı konusunda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve diğer liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Rusya'nın engel olduğu gerekçesiyle Ukrayna’daki 20 milyon tondan fazla tahılın ihracat edilmediği ifade edilmişti.

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