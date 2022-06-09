'8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali' bitti

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, "Bu yıl festivale olağanüstü bir ilgi vardı. Sadece Almanya'dan değil, artık Avrupa'nın birçok şehrinden festivale insanlar geldi. Buraya gelip, birkaç gün konaklayıp tiyatro kampı gibi yapıyorlar" dedi.

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Her yıl Türk tiyatrosunun önemli isimleri ve eserlerini konuk eden "8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" sona erdi.

Festivalin son oyunu Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Celal Kadri Kınaoğlu'nun yönettiği ve Gerçek Alnıaçık'la sahneyi paylaştığı, Bernard Slade'nin kaleme aldığı İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu "Seneye Bugün", Gallus Theater'de izleyicilerle buluştu.

Yoğun ilginin yaşandığı gösterim sonrası sahnede konuşan Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakan Yardımcısı Ayşe Asar, "Türkiye'den buraya Türk Tiyatrosunu ayağımıza getirdiğiniz, Avrupa'ya açıldınız. Türk tiyatro kültürümüzün zenginliğini yaşattığınız için çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Bu tip oyunların Almanya'daki seyirciyle buluşabilmesi için bu mecra çok önemli"

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de "Türk Tiyatrosunun önemli oyuncularını seyretme fırsatı bulduk. Bence bu Frankfurt'ta bizler açısından çok büyük bir şans. En büyük iş Tiyatro Frankfurt gönüllülerinde, emekçilerindeydi. Burada bu festivalin sekizincisini yapıyorsak aslında gönüllük hikayesinin geldiği nokta bu." ifadelerini kullandı.

Tunçer, oyuna ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir siyaset bilimci olarak, Amerikan popüler kültürünün 1950'lerden 1970'lerin ortasına kadar değer yargılarının geçirdiği dönüşümü okuma gayretiyle oyunu seyrettim. İstesek de istemesek de maruz kaldığımız bir kültür Amerikan kültürü. Böyle bir oyunu rafine bir Türkçeyle, rafine bir oyunculukla, güzel bir sahneyle Frankfurt'ta seyrettik. Buraya destek veren her bileşen çok önemli. Bizler kamu görevlileri olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Devlet Tiyatrolarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu tip oyunların Almanya'daki seyirciyle buluşabilmesi için bu mecra çok önemli."

Devlet Tiyatroları Müdür Yardımcısı Hüsnü Emre Başer de, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları olarak bizler her zaman burada olacağız. Bu coşkunun içinde buna ortak olmak bizler için ayrıca mutluluk." diye konuştu.

Gelecek yıl festival 10 gün sürecek

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin artık Frankfurt sınırlarını aştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl festivale olağanüstü bir ilgi vardı. Sadece Almanya'dan değil, artık Avrupa'nın birçok şehrinden festivale insanlar geldi. Buraya gelip, birkaç gün konaklayıp tiyatro kampı gibi yapıyorlar. Atölyelere katılıyorlar, oyunları ve söyleşileri izliyorlar. Demek ki Belçikalı bir vatandaşımızda da bir tiyatro özlemi var. Demek ki insanlar kendilerinden bir şey bulabilecekleri tiyatroya aç. Kendi kültürlerine, dillerine aç. Bu açlığı gidermek için de bence Frankfurt Türk Tiyatro Festivali çok iyi bir platform. Gelecek yıl bizim bu ilgileye, taleplere cevap vermemiz lazım."

Kellecioğlu, 25 Mayıs- 5 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 2023 yılı Frankfurt Türk Tiyatro Festivali görüşmelerine de şimdiden başladıklarını ve gelecek yıl festivalde bazı oyunların birden fazla sahnelenebileceğini belirtti.

Festivale ev sahipliği yapan Gallus Theater'in sanat direktörü Winfried Becker'in "Burası Türklerin evi. Biz sizin oyunlarınızı seviyoruz. Sizin yaptığınız işe saygı duyuyoruz ve çok da mutluyuz. Bir farklılık, heyecan oluşturuyorsunuz. Frankfurt, sizin festivalinizle bir canlılık kazanıyor. Elbette burada oyunlarınızı oynayacaksınız." sözlerine işaret eden Kellecioğlu, "Bugünleri gördük ya şükür. Bu sözler çok kıymetli şeyler. Türkiye'nin modern çağdaş yazarlarının, oyuncularının buraya gelmesi, tırlarla oyunların gelip dekorlarının kurulması tabii ki ister istemez Almanları büyülüyor." dedi.

Kamil Kellecioğlu, oyunlara Alman seyircilerin de katılım gösterdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı bir kültürü, farklı bir açıdan görüp 'sizin tiyatronuzu burada görme şansı tanıdığınız için teşekkür ederiz' diyen Almanlar oldu. Üst yazıyla oyunu izleyerek, Türkçenin estetiğini de görmeleri bizi ayrı mutlu ediyor. Daha başka bir pencereden de baktım, dün akşam birisi yaklaştı yanıma ve 'kızım 18 yaşında ve ilk kez Türk tiyatrosuna geldi' dedi. 'Bu da galiba bizim hatamız' dedim. 'Niye biz bu kızımıza 18 yaşına kadar ulaşamamışız ki. Şimdi hem gençlerimize hem burada yaşayan toplumumuza, insanımıza, kendi sanatımızı, zenginliğimizi getirip yaşama fırsatı tanıyacağız. Neden Avrupa'nın sayılı büyük festivallerinden biri olmayalım ve neden daha çok oyun göstermeyelim?"

Gösterim sonunda Tiyatro Frankfurt ve festival ekibi yönetmen Hilal Saral, oyuncu Kürşat Alnıaçık ve İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu'nun da aralarında olduğu sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.