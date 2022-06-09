Necib Hablemitoğlu eşi Şengül Hablemitoğlu: Levent Göktaş'ın kaçmasına şaşırmadım

Necip Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında 'suikast emrini verdiği için' hakkında gözaltı talimatı çıkarılan Ergenekon sanığı emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, yurtdışına kaçtığı için gözaltına alınamadı. Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, "Levent Göktaş'ın bulunamamasına şaşırmadım" dedi.

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında MİT operasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen eski özel kuvvetçi Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadeleriyle yeni bir boyut kazandı. Bozkır, o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin 2002 Kasım ayı ortalarında kendisini çağırarak, örtülü bir görev kapsamında Hablemitoğlu’nu hedef olarak bildirdiğini ve kendisinin de bu kişinin emriyle Portakal Çiçeği Sokak'ta keşif yaptığını itiraf etmişti.

Emir subayı ismini verdi

Nuri Gökhan Bozkır'ın bahsettiği üst düzey rütbeli askerin kim olduğu merak konusu olurken, soruşturma kapsamında 2002 yılında MAK Alay Komutanı olan Ergenekon sürecinde 5 yıl tutuklu kalan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın emir subayı Mehmet Narin'in gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınarak tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Narin bazı önemli konularda Levent Göktaş’ın ismini vermişti.

'İfadeler tamamlanınca ortaya çıkabilir'

Dün Ankara Başsavcılığı aralarında Ergenekon davasında 5 yıl tutuklu kalan eski Özel Kuvvetler MAK emekli Albay Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Ancak Levent Göktaş adreslerinde bulunamadı. Levent Göktaş'ın, emir subayı Mehmet Narin gözaltına alınıp tutuklanınca yurtdışına çıktığı belirtiliyor.

'Bu cinayet bir araya gelemeyecek tarafların işbirliğiyle yapıldı'

Konuya ilişkin halktv'ye konuşan Şengül Hablemitoğlu, “Levent Göktaş’ın adreslerinde bulunmamasına şaşırmadım. Soruşturma savcısı gayet akıllı biri. Bir takım örüntüleri fark etti ki böyle bir gözaltı kararı verdi. Bu cinayet bir araya gelemeyecek tarafların işbirliğiyle yapıldı. Ayrıca iddianameyi görmeden konuşmama kararı aldık. Çünkü çok girift bir konu ama aynı zamanda çok açık bir durum var ortada” dedi.

Kimler hakkında gözaltı kararı var? Hablemitoğlu suikastı döneminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda MAK Alay Komutanı olan Levent Göktaş, birimde çalışan Tarkan Mumcuoğlu, İstihbarat Şube Müdürü Fikret Emek, Altan Bora, Bülent Kutsal, Tan Dervişoğlu, Kamil Metin, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan Levent Göktaş ve Tan Dervişoğlu'nun yurtdışına çıktığı öğrenilirken diğer isimlerin şu an gözaltında alındığı ifade edildi.

Levent Göktaş'ın emir subayı her şeyi itiraf etmişti

Hablemitoğlu cinayetinin emrini vermekle suçlanan eski Albay Levent Göktaş'ın emir subayı Mehmet Narin soruşturma kapsamında daha önce tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Mehmet Narin ifadesinde şunları söylemişti: "2002 yılında birlik dışına çıktığımda Levent Göktaş'ın isteği üzerine kendisine kullanması için adıma kayıtlı kontörlü hat aldığımı biliyorum. Ancak şu an bu numaraları hatırlamıyorum."

- Aydın Kösem denilen kişiyi Levent Göktaş'tan dolayı tanıyorum. Levent Göktaş'ın özel aracının şoförlüğünü yaptığım dönemde Emek 1 Caddesi'nin başında bu kişiye ait olduğunu söylediği ofise kendisini bırakmamı istemişti. Yine bazı zamanlarda kendisini bu ofisten almamı istemişti. Levent albayımla konuşurken bana, 'Bunlar maden işleriyle uğraşıyor. İşleri çok zor' demişti.

- Cinayet günü Levent Göktaş beni aradı. Yanına çağırdı. Yanına gittiğimde bana kendisiyle ilgili hazırlanmış CV'leri verdi. Konya iline gideceğimizi belirtti. Kendisi daha öncede bana MİT Müsteşarlığına aday olduğumu bahsetmişti. Konya iline CV'lerle gideceğimizi, burada dönemin Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ile görüşeceğimizi CV'leri vereceğimizi söyledi.

- Kendisi şahsi aracını kullandı. Yanında Arzum Okutan isimli bir kadın, arkada da ben olacak şekilde Konya'ya gittik. Konya ilinde Hilton oteline gittik. Ben ve bayan arkadaşına lobide oturmamızı söyledi. Kendisi otelin başka bir bölümüne CV'lerle gitti.

- Bir süre sonra yanımıza geldi. 'Konya'ya gelmişken Antalya'ya gidelim. Dışişlerinde diplomat olan bir arkadaşım gelmiş. Onu ziyaret edelim ' dedi. Antalya'ya gittik. Otele yerleştik. Ben oteldeyken Levent Göktaş'ın kiminle görüştüğünü bilmiyorum.