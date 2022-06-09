Özel sektör çalışanlarına ara zam müjdesi: Resmen duyuruldu! Yüzde 40...

Özel sektör çalışanı milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Maaşlar artıyor. Açıklamalar art arda geldi. Yeni formül devreye alınıyor. Zam oranları netleşiyor. Giyimden sanayiye, inşaattan sermaye piyasasına çok sayıda sektörü kapsıyor. Hayat pahalılığına karşı çalışanlarını korumak isteyen patronlar ‘ara zam’ formülünü devreye aldı. Birçok sektörde iş dünyası, çalışanlarının maaşlarına yüzde 15 ila 40 arasında zam yapacak.

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Son dönemde artan fiyat ve hayat pahalılığına karşı çalışanlarını korumak isteyen patronlar elini cebine attı. Tekstilden deriye, perakendeden makine sanayisine birçok şirket çalışanlarına ara zam yapmak için çalışma başlattı. Bazı şirketler zamların bir bölümünü mayıs ayında yaparken bazıları da temmuzdan itibaren çalışanlarına zamlı maaş yatırmayı planlıyor.

Teşvik verilmeli

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, şirketler bütçelerine göre yüzde 10 ila 30 arasında zam yapmaya hazırlanıyor. Henüz zam yapamayan şirketler ise, "Çalışanlarımıza zam yapmak istiyoruz ancak bütçemiz uygun değil. Devletten bir teşvik talep ediyoruz. Çalışanına zam yapmak kaydıyla vergi indirimi yapılsın. Burada da sıkı bir denetim olsun. Böyle bir adım şirketleri zam konusunda teşvik eder" diyor.

Bazı şirketlerde oran yüksek

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: Sektörde yaklaşık 1 milyon kişi çalışıyor. Artan hayat pahalılığına karşı şirketlerimiz harekete geçti. Şu an zam oranlarını belirlemek için çalışıyorlar. Bütçesi uygun olan şirketler çalışanlarına ortalama yüzde 15 ila 25 arasında ara zam yapmayı planlıyor. Bazı şirketlerde bu oran daha da yüksek olabilir. Bu zam oranlarını temmuz maaşlarına yansıtmayı planlıyorlar.

Yüzde 20'nin üzerinde olacak

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya: Sektörümüzde özellikle mağazalarda çalışan satış elemanları, primle birlikte ortalama 7 bin TL alıyor. Bu maaş pozisyona göre artıyor. Son dönemde artan fiyatlara karşı personelimizi korumak için çalışma başlattık. Biz kendi şirketimiz olan TYH Tekstil'de yüzde 20 ve üzeri zam planlıyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyor. Benzer hareketlilik sektör genelinde de var. Sektörde de oranlar yüzde 20'nin üzerinde. Maaşlara temmuzda yansıyacak.

Nisanda yapıldı ikincisi temmuzda

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Her şirket kendi bütçesine göre bir çalışma yapıyor. Bütçesi uygun olmayan, zam yapamayan firmalar da var. Ancak bazı firmalar da nisanda bir ara zam yapmıştı. Şimdi temmuz için çalışıyor. Zam oranları yüzde 20-25 arasında değişiyor. Temmuzda maaşlara yansıtmayı planlıyorlar.

Vergi desteği teşvik eder

BMD Başkanı Sinan Öncel: Bütçesi uygun olan şirketler ara zam yapıyor. Oran yüzde 15-20 arasında değişiyor. Böyle bir zam için bütçesi uygun olmayan şirketlerimiz de var. Bu şirketler için bir teşvik paketi olabilir. Çalışanlarına zam yapan firmalara belli oranda vergi indirimi gelebilir. 'Zam yapmayan bundan faydalanamayacak' denildiğinde ve sıkı denetim yapıldığında ciddi bir teşvik olur.

Sosyal hakları da iyileştirdiler

Ara zam yapan şirketler arasında Kale Grubu da yer alıyor. Şirket zammın bir bölümünü mayısta yansıttı, kalan kısmı temmuzda yansıtmayı planlıyor. Bazı şirketler de yaptıkları zammı çalışanlarına mail yoluyla duyuruyor. TAYAŞ Gıda çalışanlarına gönderdiği mailde, "Çalışanlarımızın üzerinde ekonomik yükü hafifletmek amacıyla mayıs maaşından geçerli olmak üzere 5.004 TL olan brüt asgari ücreti 6.114 TL'ye çıkardık. Sosyal haklarda da belirli oranda iyileştirme yapıldı" dedi.

Çalışanımızı mağdur etmeyeceğiz

AYSAD Başkanı Sait Salıcı: Sektörümüzde asgari ücretli çalışan oranı çok düşük. Sektör genelinde maaşlar minimum asgari ücretin yüzde 30 üzerinde. Firmalarımız çalışanlarını korumak için temmuz itibarıyla yüzde 20-30 arasında ara zam yapmayı planlıyor. Sektörde 500 bin kişi çalışıyor. Üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörümüz çalışanını fiyat artışları karşısında mağdur etmemeyi hedefliyor.

Öte yandan bankalar çalışanlarına zam konusunda harekete geçti. Bazı banakar ara zammı maaşlara yansıtırken bazıları da temmuzda ek zam yapılacağını çalışanları ile paylaştı.

Garanti BBVA'dan yüzde 25 zam

Enflasyon oranlarının yüksek olması maaşlara ikinci kez zam yapılmsını kaçınılmaz hale getirdi. İlk zam haberi Garanti BBVA'dan geldi. Garanti Bankası çalışanlarına yüzde 25 zam yaptı.

Akbank'tan ikinci zam

Garanti BBVA'nın zam kararının ardından Akbank da tüm çalışanlara zam yapılacağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada 2023'te yapılacak zammın öne çekildiği açıklandı. Akbank çalışanlarına yüzde 25 zam yapacak. Yeni maaşlar temmuz ayına yansıyacak. Tüm personel zamdan yararlanacak.

Genel Müdür Hakan Binbaşgil, tüm personele hitaben attığı elektronik postada şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi, bankamızda ücret artışları yılda bir kez ocak ayında gerçekleşiyor. Bu sene yüzde 36.08 oranındaki yıllık tüketici enflasyonunu baz alarak ve hiç bir arkadaşımızın ücret artış ortalamasının altında kalmayacak şekilde ücretlerimizi yılbaşında düzenlemiştik.

Ancak ülkemizde yüksek seyreden enflasyon nedeniyle, 2022 yılına özgü olarak ücretlendirme uygulamamızda bir değişiklik yapma gereği gördük. Rutin uygulamada ocak 2023’te ücret düzenlemesinin bir kısmını öne çekerek temmuz ayında bankamız genelinde yüzde 25 oranında artış yapacağız.”

Denizbank: Gerekeni yapacağız

Son zam haberi ise Denizbank'tan geldi. Denizbank CEO’su Hakan Ateş, Paramedya’ya yaptığı açıklamada söz konusu zam oranının bütçe çalışmalarından hemen sonra belirleneceğini bildirdi.

Hakan Ateş, bankacılık sektöründe personel zammını ilk kez kendilerinin öne aldığını da dikkat çekerek, “Yüksek enflasyon karşısında çalışanlarımızı mağdur etmeyeceğiz. İkinci bir zam için çalışmalarımız başladı. Sahadaki çalışma arkadaşlarımız bizim için çok önemli. Onların yüksek enflasyon nedeniyle mağdur olmamaları için gerekeni yapacağız” dedi.

Denizbank Şubat ayında tüm personellerine yüzde 40 ile 50 arasında zam yapmıştı.