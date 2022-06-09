Asgari ücrete zam gelecek mi ne kadar olacak? Gözler 2022 Temmuz ayında

2022 asgari ücret tutarı, aralık ayında düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Şimdi gözler Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi?

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3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından gözler asgari ücret ek zammına çevrildi. Yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla milyonlarca kişi temmuz ayında ikinci bir zam yapılması beklentisine girdi. NTV'de yer alan habere göre asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları tamamlandı ve zamlı oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı. Şimdi gözler gündemde yer alan temmuz zammında. Ancak konu hakkında kesin bir açıklama bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücrete zam' açıklaması

Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda gerekirse değerlendirileceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" dedi.

Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası asgari ücret zammıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."

Mehmet Özhaseki: Müjde gelir, sabır

Emekli ve asgari ücrete ilişkin Kayseri'de soruları yanıtlayan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" şeklinde konuştu.