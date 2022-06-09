Türk Kızılay 2022 kurban vekalet bedellerini belirledi

Türk Kızılay, bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülecek kurban çalışmalarında vekalet bedellerini yurt içinde 2 bin 475 lira, yurt dışında 1475 lira olarak belirledi.

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Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, kurbanın toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, yardımlaşmanın çok önemli bir vesilesi olduğuna işaret etti. Türk Kızılay olarak bu birlikteliğin parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Yılmaz, bağışçıların kurban vekaletlerini önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getirdi.

Kesimlerin İslami usullere göre, veteriner denetiminde son derece titizlikle yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Kesim sırasında bütün hisse sahiplerinin isimleri okunarak, kayıt altına alınarak, videoya çekilerek noter gözetiminde bu kesimler gerçekleştirilmiş oluyor, kesimi takiben de kişiye mesajla kesimin tamamlandığı bildirilmiş oluyor." diye konuştu.

Bu yıl da Orta Doğu, Balkanlar, Afrika ve Asya'da 22 ülkede kurban kesimi yapacaklarını belirten Yılmaz, vekaletlerin Türk Kızılay'ın internet sitesinden, mobil bağış uygulamasından ve internet bankacılığı ile verilebileceğini ifade etti. Yılmaz, Türk Kızılay şubelerinde de ayrıntılı bilgilerle vekaletlerin alınabildiğini kaydetti.

Yılmaz, "Bu yıl yurt içi için 2 bin 475 lira, yurt dışı için ise 1475 lira olarak kurban bedellerimiz belirlenmiş durumda. Tabii yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da kurban bağışında bulanabilir. Onlar için eğer döviz cinsinden ödemek istiyorlarsa Türkiye'de 165 avro ya da 175 dolar, yurt dışında kestirmek istiyorlarsa 100 avro ya da 110 dolar karşılığında vekaletlerini vermeleri mümkün." dedi.

Yılmaz, Türk Kızılay'ın organizasyonları mümkün olduğunca net yapmaya çalıştığını, hedeflerinin daha fazla vekalet almaktan ziyade kendilerine verilen emanetleri hakkıyla yerine ulaştırmak olduğunu da sözlerine ekledi.