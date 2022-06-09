BIST 2.546
DOLAR 17,23
EURO 18,58
ALTIN 1.022,98
HABER /  EKONOMİ

EPDK son verileri paylaştı! Ülkenin neredeyse yarısı faturasını ödeyemiyor

EPDK son verileri paylaştı! Ülkenin neredeyse yarısı faturasını ödeyemiyor

EPDK verilerine göre 2021'de fatura bedelini zamanında ödeyemediği için gazı kesilen abone sayısı bir önceki yıla göre yüzde 42 arttı. CHP'li Ahmet Akın'ın dikkat çektiği verilere göre EPDK, 2021'de dağıtım şirketleri 1 milyon 620 bin 64 müşteriye geçici gaz kesintisi uyguladı.

Abone ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın dikkat çektiği verilere göre Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), 2021'de dağıtım şirketleri 1 milyon 620 bin 64 müşteriye geçici gaz kesintisi uyguladı. Kesintilerin yaklaşık yüzde 73,9’unun fatura bedelinin zamanında ödenmemesi sebebiyle yapıldığı belirtiliyor. EPDK'ya göre 2020'de 1 milyon 279 bin 990 müşteriye geçici gaz kesintisi yapıldı ve bunların yaklaşık yüzde 65.7’si fatura bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle yapıldı.

"15 aboneden birinin gazı kesildi"
Karar'da yer alan habere göre Akın, konuyla ilgili yorumunda “İktidar, 2020 yılında Karadeniz doğalgazıyla ilgili müjde vererek faturaların düşeceği vaadinde bulundu. Bu müjdeden bir yıl sonra faturasını ödeyemediği için doğal gaz kesintisi yapılan abone sayısı rekor oranda arttı. Toplam abone sayısının 17 milyon 885 bin 750 olduğu dikkate alındığında faturasını ödeyemediği için her 15 aboneden bir abonenin doğalgazı kesildiği ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle iktidar gizlemek istese de her apartmanda, her sokakta bir komşumuzun doğalgazı kesildi. Isınma gibi temel bir ihtiyaç artık lükse döndü.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tasarımı bu yıl tamamlanacak Milli Hızlı Tren 582 yolcu kapasitesine sahip olacak
Tasarımı bu yıl tamamlanacak Milli Hızlı Tren 582 yolcu kapasitesine sahip olacak
Muhafaza altına alındı! 10 milyon TL'lik Porsche çalıntı çıktı
Muhafaza altına alındı! 10 milyon TL'lik Porsche çalıntı çıktı
Türk Kızılay 2022 kurban vekalet bedellerini belirledi
Türk Kızılay 2022 kurban vekalet bedellerini belirledi
İslamiyeti seçen Arsenalli yıldız futbolcu ismini Yakubu olarak değiştirdi
İslamiyeti seçen Arsenalli yıldız futbolcu ismini Yakubu olarak değiştirdi
Asgari ücrete zam gelecek mi ne kadar olacak? Gözler 2022 Temmuz ayında
Asgari ücrete zam gelecek mi ne kadar olacak? Gözler 2022 Temmuz ayında
Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı: Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler şaka yapmıyorum kendine gel
Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı: Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler şaka yapmıyorum kendine gel
Necib Hablemitoğlu eşi Şengül Hablemitoğlu: Levent Göktaş'ın kaçmasına şaşırmadım
Necib Hablemitoğlu eşi Şengül Hablemitoğlu: Levent Göktaş'ın kaçmasına şaşırmadım
Babalar Günü bu pazar mı 12 Haziran Babalar Günü mü ne zaman denk geliyor?
Babalar Günü bu pazar mı 12 Haziran Babalar Günü mü ne zaman denk geliyor?
Bakan Varank'tan Diyarbakır'a müjde 5 bin 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak
Bakan Varank'tan Diyarbakır'a müjde 5 bin 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak
Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şifanur Gül dizileri
Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şifanur Gül dizileri