EPDK son verileri paylaştı! Ülkenin neredeyse yarısı faturasını ödeyemiyor

EPDK verilerine göre 2021'de fatura bedelini zamanında ödeyemediği için gazı kesilen abone sayısı bir önceki yıla göre yüzde 42 arttı. CHP'li Ahmet Akın'ın dikkat çektiği verilere göre EPDK, 2021'de dağıtım şirketleri 1 milyon 620 bin 64 müşteriye geçici gaz kesintisi uyguladı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın dikkat çektiği verilere göre Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), 2021'de dağıtım şirketleri 1 milyon 620 bin 64 müşteriye geçici gaz kesintisi uyguladı. Kesintilerin yaklaşık yüzde 73,9’unun fatura bedelinin zamanında ödenmemesi sebebiyle yapıldığı belirtiliyor. EPDK'ya göre 2020'de 1 milyon 279 bin 990 müşteriye geçici gaz kesintisi yapıldı ve bunların yaklaşık yüzde 65.7’si fatura bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle yapıldı.

"15 aboneden birinin gazı kesildi"

Karar'da yer alan habere göre Akın, konuyla ilgili yorumunda “İktidar, 2020 yılında Karadeniz doğalgazıyla ilgili müjde vererek faturaların düşeceği vaadinde bulundu. Bu müjdeden bir yıl sonra faturasını ödeyemediği için doğal gaz kesintisi yapılan abone sayısı rekor oranda arttı. Toplam abone sayısının 17 milyon 885 bin 750 olduğu dikkate alındığında faturasını ödeyemediği için her 15 aboneden bir abonenin doğalgazı kesildiği ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle iktidar gizlemek istese de her apartmanda, her sokakta bir komşumuzun doğalgazı kesildi. Isınma gibi temel bir ihtiyaç artık lükse döndü.” ifadelerini kullandı.