Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşları kurbanlık telaşı sarmaya başladı. 2022 yılında kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban bayramı için geri sayım başlarken kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Peki 2022 yılında migros kurbanlık büyükbaş hisse fiyatları kaç para oldu?

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Kurban bayramına sayılı günler kala birçok vatandaş kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu sene kurbanlık fiyatları el yakacak. Küçükbaş kurbanlıklar 5 binden, en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 7 binden başlayacak. Peki 2022 yılında Migros'ta büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç para olacak? Kurbanlık fiyatları 2022 migros büyükbaş hisse fiyatı kaç para?

A101 kurbanlık fiyatları: Geçtiğimiz yıl A101'de Karaman Koç fiyatı 1695 TL iken, büyükbaş 1/7 hisse fiyatı 1795 TL idi. Migros'ta geçtiğimiz sene koç fiyatı 1795 TL iken kıvırcık koç 1950 TL bunun yanı sıra büyükbaş 1/7 hisse fiyatı 2295 TL idi. Carrefour'da ise büyükbaş 1/7 hisse fiyatı ise 185 TL iken kıvırcık koç 1950 TL idi.

A101 kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Her yıl Kurban Bayramı'ndan önce piyasalar kurban fiyatlarını açıklıyor. Bu yıl bayramdan yaklaşık bir ay önce piyasalar henüz fiyatları açıklamadı. Ayrıca geçen yılki fiyatlardan bahsedecek olursak Karaman koçları minimum 16 kilo garantili 1695 TL'ye, 2/7 pay fiyatına ise minimum 20 kilo kemiksiz et garantili yerel besi ve helal kesim ile satışa sunuluyor. 1795 TL olarak alıcıya satılmıştır. onu buldu. Tüm bunlara ek olarak kredi kartı ile yapılan alışverişlerde peşin fiyatına 10 taksit imkanı sunuldu.

Migros kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Migros'un bu yıl satışa çıkaracağı kurbanlıkların fiyatı ise henüz belirlenmedi. Geçen yıl kuyruksuz, yağsız kemikli ve minimum 12 kilo garantili kuzu fiyatı koçlarda 1795 TL iken Money Bonus kartlılarda 1670 TL idi. Ayrıca minimum 16 kilogram garantili kıvırcık koçun fiyatı 1950 TL iken Money Bonus kartı olanlar için 1825 TL oldu. Sığırlarda 1/7 ortak için en az 25 kilo sakatatsız ve kemiksiz et garantisi ile 2 bin 295 TL, Money Bonys kart sahiplerinde ise 2 bin 170 TL oldu. Kurban alışverişinde kredi kartına 6 taksit imkanı ile birlikte ücretsiz teslimat imkanı sunuldu.

Carrefour kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

2022 yılında satışa sunulacak kurban fiyatları henüz belirlenmedi. Carrefour'un geçen yıl raflardaki fiyatları şu şekildeydi: Kıvırcık koç fiyatı sakatat dahil minimum 17 kilogram garantili 1950 TL iken, Axess kart sahiplerine 125 TL'lik özel indirimle 1825 TL oldu. Ayrıca tatilin ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde teslimat imkanı sunuldu. Sığırlarda 1/7 hisse fiyatı sakatat dahil minimum 20 kilo kemiksiz et garantisi ile 2 bin 50 TL oldu. Ayrıca Axess kart sahiplerine 1925 TL hediye edildi. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde de teslimat yapma imkanı vardı. Büyükbaş hayvanların hisse fiyatları sakatat dahil 1950 TL ve minimum 20 kilogram kemiksiz et garantisi ile Axess kartlılarda 1825 TL oldu. Bu paketin dördüncü gününde teslimat imkanı vardı.