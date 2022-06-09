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İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istendi

İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istendi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, 'darbe' iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

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"Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Başbuğ için ''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İlker Başbuğ 'şüpheli', AK Parti Rize İl Başkanlığı, AK Parti il ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 166 kişi 'müşteki' olarak yer aldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un 4 Ocak 2021'de Cumhuriyet Gazetesi'ne "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı alınmış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi açıkça milletin siyasi idaresine de vurulacak bir darbe olurdu" dediği anlatıldı. Başbuğ'un söyleşisinde 'darbe' imasında bulunduğunun kaydedildiği iddianamede, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama' suçunu işlediği iddia edildi.
İddianamede, şüpheli Başbuğ'un 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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