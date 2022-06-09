Antalya'da toplu taşımaya yüzde 20 zam geldi! İşte yeni ücret tarifesi...

Antalya'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 zam geldi. Bu zamla birlikte 6 lira 70 kuruş olan toplu taşıma ücreti 8 TL'ye yükseldi. Yeni zamla öğrencilerinde ödeyeceği ücret 3 lira 40 kuruştan 4 TL'ye yükseldi.

Abone ol

Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcilerin yer altığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü.

Talebin dikkatte alınmasıyla birlikte Antalya'da toplu ulaşıma ortalama yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Yüzde 20'lik zamla birlikte böylece 6 lira 70 kuruş olan indirimsiz toplu taşıma ücreti 8 TL’ye yükseldi. 5.70 olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 7 TL’ye, 3.40 TL olan öğrenci 4 TL olurken, aktarma ücreti ise 2.5 TL oldu

"Biz 10 TL talep ettik, 8 TL olarak geçti"

Yeni tarifenin yarından itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, “UKOME toplantısı bitti. İmzalanacak. Yarın uygulanmak üzere onayladı. Biz 10 TL talep ettik. 8 TL olarak geçti. Son 2 haftada yakıta 6 TL zam geldi. Bunun 1.30 kuruşu zam olarak yansıdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz. Şuanda Antalya’da 450 araçla 250 bin vatandaşımıza taşımacılık hizmeti veriyoruz” dedi.

Mart'ta yüzde 28 zam gelmişti

Öte yandan Mart ayında Antalya'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam yapılmıştı. Ücretler yüzde 28 zamla birlikte 5 lira 20 kuruş olan indirimsiz toplu taşıma ücreti 6 lira 70 kuruşa yükselirken öğrenci ücreti ise 2.65’ten 3 lira 40 kuruşa çıkmıştı.