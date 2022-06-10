Az önce açıklandı Benzin ve LPG'ye büyük zam geldi! 11 Haziran 2022 gece yarısı pampaya yansıyacak

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken benzin ve LPG'ye bu gece yarısı akıllara zarar bir zam geldi. Benzine 2 lira 18 kuruş, LPG'ye 54 kuruş zam bu gece pompaya yansıyacak.

Abone ol

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından benzin ve LPG'ye 11 Haziran Cumartesi gününden (bu gece yarısı) geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL, otogaza ise 54 kuruş zam geldi. Açıklama az önce yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısı pompaya yansıyacak.

8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti. Akaryakıt fiyatlarında dün zam beklentileri gerçekleşmemiş ve motorine geleceği duyurulan 2 lira 60 kuruşluk zam pompaya yansıtılmamıştı.

Benzine bir yılda yüzde 268 zam yapıldı İstanbul’da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 268, yılbaşından bu yana yüzde 131 oldu.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Çarşamba günü gelen 1 lira 95 kuruşluk zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27.89 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 28.01 TL'ya çıktı.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor. Son 7 ayda benzine yapılan zam oranı yüzde 200'ü geçmişti.

Otogaz (LPG), İstanbul Anadolu yakasında 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.