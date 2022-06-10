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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı! ABD enflasyonu 40 yılın zirvesine çıktı

ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı! ABD enflasyonu 40 yılın zirvesine çıktı

ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükseldi. Böylece ABD'de enflasyon yeniden 40 yılın zirvesine çıktı.

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Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de mayıs ayında TÜFE yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6'ya yükseldi ve yeniden 40 yılın zirvesine çıktı.

Mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. 

ABD enflasyonu neden önemli?
Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyordu.

Yellen enflasyona dikkat çekmişti
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, en çok odaklandığı konunun enflasyon olduğunu belirterek, "Daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri görüyorum. Ekonomik büyümenin de yavaşlamasını bekliyorum ancak resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuşmuştu.

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