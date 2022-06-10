Maymun çiçeği yayılıyor! Şimdi de o ülkede görüldü

POLONYA Sağlık Bakanı Niedzielski, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğrulandı. Hastanın izole edildiği kaydedildi.

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Polonya'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

TVN 24'te yer alan habere göre, Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğrulandı. Bakan, yaklaşık 10 şüpheli maymun çiçeği vakası olduğunu ve inceleme sürecinde olduklarını bildirdi.

Hastanın kimliği veya kaldırıldığı hastaneye dair ayrıntılar açıklanmazken, hastanın izole edildiği kaydedildi.