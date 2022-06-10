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TMO 'bu yıl farklı alım kampanyası' dedi! Buğday ve arpada prim verilecek

TMO 'bu yıl farklı alım kampanyası' dedi! Buğday ve arpada prim verilecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, hububat alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu ve bu yıl çok farklı bir alım kampanyası yürüteceklerini belirtti.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "TMO'ya ürün satan üreticilerimize buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ton başına ilave hububat alım primi verilecek." dedi.

Ton başına olmak üzere ekmeklik buğday için 6 bin 50 lira, makarnalık buğdayda 6 bin 500 lira ve arpada 5 bin 500 liralık alım fiyatı açıklandığını ifade eden Güldal, "Bu yıl çok farklı bir alım kampanyası yürüteceğiz. TMO'nun stok ihtiyacını üreticilerimizin ürünleriyle karşılamak amacıyla farklı uygulamalara gittik. Bunlardan bir tanesi, prim sistemini uygulamaya başlıyoruz. TMO'ya ürün satan üreticilerimize buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ton başına ilave hububat alım primi verilecek. Bu primi almak için üreticilerimizin bugünden itibaren 31 Ağustos'a kadar TMO'ya ürünlerini teslim etmeleri gerekmektedir. Bu primler sonbahardaki ekim döneminde üreticilerimizin hesaplarına yatırılmış olacak." diye konuştu.

Güldal, lisanslı depolara ürün verilmesinin de avantajları olduğuna işaret ederek, "Üreticiler, lisanslı depolara ürünlerini teslim etmeleri halinde yüzde 2'lik stopaj ve yüzde 2'lik SGK kesintilerinden muaf olacaklar. Ton başına 25 lira nakliye desteği ve teslim etmiş oldukları ürünlerin yüzde 75'ine kadar Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden sıfır faizle 9 ay süreyle kredi kullanabilecekler." dedi.

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