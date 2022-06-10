Cem Uzan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Cem Uzan serveti ne kadar?

2023 seçimleri yaklaşırken Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan ilginç açıklamalar yaptı ve Cumhurbaşkanı adayıyım dedi. Bu ilginç çıkışın ardından Cem Uzan'ın hayatı yeniden merak edildi. Yurtdışında olan Cem Uzan aslen Adapazarı doğumlu ve 61 yaşında. İki evlilik yapan Cem Uzan'ın ilk eşi Alara Zeynep Koçibey olmuştur. İkinci eşi Fanny Blanchelande olan Cem Uzan'ın 4 tane çocuğu vardır.

Abone ol

Cem Uzan uzun süre sonra ortaya çıktı ve 2023 seçimleri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Millet ve Cumhur İttifaklarının adaylarını merak ederken, Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan'dan flaş bir açıklama geldi ve Cem Uzan ben adayım dedi. Bu gelişmenin ardından Cem Uzan merak konusu oldu. Peki Cem Uzan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Cem Uzan evlilikleri kaç tane?

Yurtdışında olan Cem Uzan aslen Adapazarı doğumlu ve 61 yaşında. İki evlilik yapan Cem Uzan'ın ilk eşi Alara Zeynep Koçibey olmuştur. İkinci eşi Fanny Blanchelande olan Cem Uzan'ın 4 tane çocuğu vardır.

Cem Uzan kimdir:

Boşnak bir aileden gelen Cem Uzan, 20 Aralık 1960 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Hakan Uzan adında bir erkek kardeşi vardır. Liseyi İstanbul Alman Lisesi'nde tamamlayan Cem Uzan, Amerika Birleşik Devletleri'nde lisans eğitimi aldı. Almanca, Fransızca ve İngilizce’yi ana dili gibi konuşabilmektedir.

Türkiye'de görsel ve işitsel basın alanlarında ilk özel (Star TV), ilk eğlence (Teleon TV), ilk müzik (Kral TV), ilk Türk sineması (Yeşilçam TV) ve ilk arabesk müzik yayını yapan (Kral FM), gibi kanalları kurarak önemli işler başarmıştır.

Sahibi olduğu Star gazetesi, Türkiye'de en çok traj gören gazete konumuna gelmiştir. Uzan ailesinin yönetiminde bulunduğu Çukurova ve Kepez Elektrik’te imtiyaz sözleşmeleri Haziran 2003’te iptal edildi, 3 Temmuz 2003’te de İmar Bankası ve Adabank’a el konuldu. Şubat 2004'te, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Uzanlar'ın, İmar Bankası soruşturması çerçevesinde birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el koydu.

Cem Uzan 2002 yılının yaz aylarında siyasete girerek Genç Parti'yi kurdu ve genel başkanı oldu. Partisi, kurulmasından üç ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 genel seçiminde %7,25 oranında oy aldı. 66 günde aldığı 2.500.000 oy ile büyük başarı yakaladı, birçok üniversite bu başarıyı araştırdı, öğrencilerin tez konusu oldu. 22 Temmuz 2007 genel seçimine de katılan Genç Parti %3.03 oy oranı almış, ancak iki seçimde de baraj altında kaldığı için milletvekili çıkartamamıştır. 2007 genel seçimi öncesi propaganda sürecindeki Mazot 1 YTL olacak!, Fındık 8 YTL olacak! ve Dokunulmazlıklar kalkacak! benzeri sloganları olay yaratmıştır.

Eylül 2009'da Türkiye'yi terk etti ve bir süre Interpol tarafından arandı. 12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa’ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi. İktidar tarafından siyasi lince uğradığını iddia eden Cem Uzan, Fransız yetkililer de Uzan'ı haklı bulup siyasi sığınma başvurusunu kabul ettiler. 10 yılı aşkın süredir Fransa'da yaşamını sürdüren Cem Uzan, Genç Parti Genel Başkanı olarak siyasete devam etmektedir.

Üç kez evlenen Cem Uzanın 4 çocuğu vardır. Galatasaray taraftarı olan Uzan, Galatasaray Başkanlığına aday olacağını açıklamasının ardından şimdi de 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.