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Bursa'da evlat cinayeti! Samsun'a gidemediği için annesini iple boğdu

Bursa'da evlat cinayeti! Samsun'a gidemediği için annesini iple boğdu

BURSA'da Samsun'a gitmeye razı edemediği annesi ile tartışan genç, annesini iple boğarak öldürdü. Yıldız Yazıcı isimli kadın 45 yaşında oğlunun kurbanı oldu.

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BURSA'daki olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Halil İbrahim Yazıcı, Samsun'a gitmek için annesini razı edemedi ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Anne ve oğlun ikamet ettiği apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, Yıldız Yazıcı'nın (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, evde oturan oğlu Halil İbrahim Yazıcı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Samsun'a gidememiş diye öldürmüş
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini Samsun'a göndermediği için annesini öldürdüğünü itirafın eden zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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