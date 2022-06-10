BIST 2.569
DOLAR 17,02
EURO 18,03
ALTIN 1.008,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ağabeyi caddede öldürdü! Kadının kızı ifade değiştirdi bambaşka bir hikaye anlattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ağabeyi caddede öldürdü! Kadının kızı ifade değiştirdi bambaşka bir hikaye anlattı

İSTANBUL Esenler'de ablası Yıldız Gül’ün boğazını keserek öldüren Kemal Balkaya’nın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Kemal Balkaya’nın müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Abone ol

İSTANBUL Esenler'de 19 Nisan 2021’de Kemal Balkaya,(40) tartıştığı ablası Yıldız Gül’ün boğazını kesmişti. Ablasını yaralı bir şekilde yol kenarında bırakıp ölmesine neden olan ve otogarda kaçmak üzereyken yakalanan Balkaya hakkında karar açıklandı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Kemal Balkaya hazır bulundu. Duruşmada hayatını kaybeden Yıldız Gül’ün kızı Gülsün A. SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, taraf avukatları duruşmaya katıldı.

Kızı ifade değiştirdi ölen annesini suçladı
Davanın ilk duruşmasında verdiği beyanda evde olay günü bir tartışma yaşanmadığını söyleyen müşteki Gülsün A., daha önce çekindiği için gerçekleri söyleyemediğini açıklayarak şunları söyledi:
-“Bu celse bildiğim doğruları anlatmak istiyorum. Dayım uzun yıllardır bizim evimize gelmemişti. O gün geldiğini görünce ben de merak ettim. Dayıma annemin beni tehdit ettiğini söyledim. Annem bunun üzerine sinirlendi. Bıçak ile üzerime yürüdü. Dayım araya girip annemi sakinleştirdi. Sonra markete gittim. Döndüğümde annem dayımla birlikte telefon hattı almaya çıktıklarını söyledi.

-Annem bazen üzerimize kapıyı kilitlerdi. O gün kapıyı kilitlemedi. Ben de merak ettim ve onları takip ettim. Telefoncuya girip çıktılar, üst geçitten karşıya geçtiler. Yaklaşık 45 dakika yürüdüler. Konuşurken birbirlerine el kol hareketi yapmaya başladılar. Aramızda 50 metre mesafe vardı. Annem dayıma yumruk attı. Dayım da ona karşılık verdi. Yumruklaştılar.

Annem bıçağı çekip dayıma...
-Dayım anneme arkasını dönüp giderken annem çantasından çıkardığı bıçakla hamle yaptı. Her ikisi de yere düştü. Bıçak ile annemin vurduğunu görmedim. Korkup oradan uzaklaştım. İlk celse annemin vefatının etkisindeydim. Annem bana evdeyken saldırmıştı. Dayıma bir şey yapacağından endişe ettiğim için takip ettim. Annem yanında hep bıçak taşırdı”.

Ağabeyin ifadesi : 'Benim ve çocuklarımın hayatını mahvetti”
Sanık ise savunmasında “Ablamın en ufak zarar görmesini istemezdim. Ablamın neyin etkisi ile bu hale geldiğini bilmiyorum. Bir şekilde ailesine bile eziyet edecek hale gelmiş. Ablam kendi ailesini yıktığı gibi benim ve çocuklarımın hayatını mahvetti” dedi.

Müebbet hapis verildi
Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, Kemal Balkaya’nın ‘kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti ardından cezada takdiri indirim uygulayarak cezanın müebbet hapse düşürülmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

19 Nisan 2021’de Esenler'de meydana gelen olayda Baştabya Askeri Kışlası’nın bitişiğinde bulunan yolda maktül Yıldız Gül’ün sürünerek ilerlediği, başka bir hasta taşıyan ambulansın ise yaralı kadını fark ettiği belirtilmişti. Hamile bir kadını taşıyan ambulansın yaralı Yıldız Gül’ü de alarak müdahale ettiği ve hastaneye götürdüğü iddianamede aktarılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen Gül’ün hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, olayın gerçekleştiği yerden yola kadar yaklaşık 50 metrelik mesafede kan izlerinin bulunduğu belirtilmişti. Olay günü maktulün kardeşi Kemal Balkaya’nın ablasının evine geldiğinin ve birlikte dışarı çıktıklarının tespit edilmesi üzerine, yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı iddianamede aktarılmıştı. Sanık Balkaya Bursa’ya gitmek üzereyken otogarda yakalanırken ‘canavarca hisle kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Peş peşe uyarılar! AKOM ve Meteoroloji duyurdu hafta sonu yenisi geliyor Ankara ve İstanbul'da durum fena
Foto Galeri Peş peşe uyarılar! AKOM ve Meteoroloji duyurdu hafta sonu yenisi geliyor Ankara ve İstanbul'da durum fena Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Silahlı saldırıya uğradım dedi gerçek bambaşka çıktı
Silahlı saldırıya uğradım dedi gerçek bambaşka çıktı
Bursa'da evlat cinayeti! Samsun'a gidemediği için annesini iple boğdu
Bursa'da evlat cinayeti! Samsun'a gidemediği için annesini iple boğdu
Herkes seferber olmuştu... Günlerdir aranan kayıp kadın bulundu
Herkes seferber olmuştu... Günlerdir aranan kayıp kadın bulundu
Sakarya ve Bursa'da evlat vahşeti! Biri annesini, biri babasını öldürdü
Sakarya ve Bursa'da evlat vahşeti! Biri annesini, biri babasını öldürdü
Cem Uzan çocukları kaç tane Alara Koçibey ile evliliği ve çocukları
Cem Uzan çocukları kaç tane Alara Koçibey ile evliliği ve çocukları
Cem Uzan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Cem Uzan serveti ne kadar?
Cem Uzan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Cem Uzan serveti ne kadar?
Kaç gün devamsızlık yapan belge alamaz 2. dönem 2022 karne ortalaması
Kaç gün devamsızlık yapan belge alamaz 2. dönem 2022 karne ortalaması
Türk Telekom Basketbol Takımı, Erdem Can'ı başantrenörlüğe getirdi
Türk Telekom Basketbol Takımı, Erdem Can'ı başantrenörlüğe getirdi
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan 7 ay sonra tahliye edildi
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan 7 ay sonra tahliye edildi
Zilkade ayından sonra hangi ay gelir 2022 Hicri takvim ayları takvimi
Zilkade ayından sonra hangi ay gelir 2022 Hicri takvim ayları takvimi