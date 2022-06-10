Başakşehir Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, son olarak Fatih Karagümrük forması 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı.

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Arjantinli orta saha oyuncusu, Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Fatih Karagümrük'ün kaptanlığını da yapan Biglia, kırmızı-siyahlı takımla 72 maça çıkarken; 5 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

Eylül 2020'de Karamgürük'e gelen Biglia, bonservis bedeli olmadan Başakşehir'e transfer oldu.

Transfer resmen açıklandı

İstanbul ekibi resmi internet sitesinden transferi duyurdu. Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia’yı bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kadrosuna kattı.

Milan, Lazio ve Anderlecht gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş, Arjantin Milli Takımı’nda 58 kez oynamış olan Lucas Biglia’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.