İtalya’da içinde 4 Türk'ün bulunduğu helikopter radardan kayboldu! O Türklerin isimleri belli oldu

İTALYA'nın Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 6 yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Helikopterdeki yolculardan dördünün Türk olduğu belirtildi. Olayın ardından açıklamalar peş peşe geldi. Kaybolan helikopterdeki Eczacıbaşı çalışanı Türklerin kimlikleri de belli oldu.

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Eczacıbaşı Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu ve kendilerinden haber alınamadığını duyurdu.

İtalya’nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 4'ü Türk 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi.

Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra Helikopter ile iletişimin kesildiği bildirildi.

Yolculardan 4'ü Türk, işte isimleri

İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterde bulunan yolculardan 4’ünün Türk, 2’sinin Lübnan vatandaşı olduğu ifade edildi. Kaybolan Türk vatandaşlarının kimlikler belli oldu: Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar, Altuğ Erbil...

Eczacıbaşı'ndan açıklama

Eczacıbaşı konuya ilişkin yaptığı açıklamada helikopter içinde bulunan kişilerin Türk olduğunu doğrulayarak 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu açıkladı.

Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Modena bölgesinde yer alan Pievepelago ve San Pellegrino arasındaki bölgede helikopteri arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü aktarıldı.

Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndna konuya yönelik yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İtalya’nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir.

Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir. Temennimiz, tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasıdır."