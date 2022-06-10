Antalyaspor’un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı

Fraport TAV Antalyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Soner Aydoğdu, “Böylesine büyük bir camiada olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

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Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine ilk konuşmayı yapan FTA Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, Soner Aydoğdu'nun uzun yıllar Süper Lig’de oynayan istikrarlı bir futbolcu olduğunu ifade ederek, “Şampiyon takımların da formasını giyen, A Milli takım dâhil, bütün yaş gruplarında milli olmuş bir futbolcu. Takımımıza gelen birçok oyuncu çıkış yakaladı. Soner’in de çıkış yakalayarak yeniden A Milli takımımıza yükseleceğine inanıyorum” diye konuştu. Özer, yeni transfer Soner’e de “Çok güzel bir şehre ve çok büyük bir camiaya geldin. İlk yılında çok başarılı olan bir teknik ekiple çalışacaksın. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Soner Aydoğdu: ”En iyisini vereceğim”

Duygularını paylaşan yeni transfer Soner Aydoğdu ise, “Böylesine büyük bir camiada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu transferde emek veren Başkanımız Aziz Çetin, hocamız Nuri Şahin, yöneticimiz Aytaç Altay ve takım arkadaşım Güray Vural’a çok teşekkür ediyorum. Güray benim en yakın dostlarımdan biridir. Onun da transferde emeği geçti. Forma şansı bulduğum her takımda en iyisini vermeye çalıştım. Burada da böyle olacak. Nuri Hoca ile birlikte takım iyi bir çıkış yakalandı. Ben de bu başarılı takımın içinde olmak istedim” ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin faktörü

Nuri Şahin’in kendisine katacağı çok şey olduğuna inandığını belirten Soner Aydoğdu, “Nuri Hoca beni isteyince başka kulüplerle görüşmedim bile. Milli takımda birlikte oynamıştık. O Real Madrid’den ben Gençlerbirliği’nden milli takıma gelmiştik. Bana, ‘Oyun stillerimiz çok benziyor’ demişti. Onun gibi örnek aldığım birinden bu sözleri duymak hoşuma gitmişti. Şimdi yeniden buluşmak kısmet oldu. Hoca-oyuncu olarak birlikte çalışacağız. İnşallah hem ben hem hocam hem de Antalyaspor için hayırlı olur. Heyecanlıyım ve bir an önce çalışmaya başlayıp sahaya çıkmak istiyorum” dedi.

“Antalyaspor kazanacak“

Oynadığı mevkide Antalyaspor’da da başarılı oyuncular olduğunun hatırlatılması üzerine ise Soner Aydoğdu şunları söyledi:

“Rekabet her zaman iyidir. Başarı için kaçınılmaz bir faktör. Hem beni hem diğer oyuncuları diri tutar. Takıma çabuk adapte olacağımı, saha içinde ve dışında katkı vereceğimi düşünüyorum. Kendime, oyunuma ve karakterime güveniyorum. Kazanan Antalyaspor olacak.”