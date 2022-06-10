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2. dönem karnesine nereden bakılır? 2022 MEB e okul karne sorgulama

2. dönem karnesine nereden bakılır? 2022 MEB e okul karne sorgulama

17 Haziran cuma günü milyonlarca öğrenci 2. dönem karnesini alacak ve yaz tatili başlayacak. Karneler yüz yüze alınacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ikinci dönem karne notlarını dijital olarak e-Okul'un eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden TC numaraları ve öğrenci numaraları ile sorgulacaklar.

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17 Haziran cuma günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. dönem karnelerini alacaklar ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden karne notları görüntülenebilecek. İlkokul, ortaokul ve lise sınıfları karnelerini önce online ortamda alacak. e-Okul'un eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden TC numaraları ve öğrenci numaraları ile sorgulacaklar.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde veliler ve öğrenciler; not bilgilerini, devamsızlık bilgilerini, karne bilgisini, haftalık ders programını, hangi derse hangi öğretmenin girdiğini, sınav sonuçlarını, sınav tarihlerini, sınıfla ilgili istatistik bilgilerini kolayca görüntüleyebilecek.

E OKUL KARNE NOTU SORGULAMA 

E-OKUL karne notlarına nasıl bakılır: 
Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanıyor.

Ders not ortalaması nereden öğrenilir: 
e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eokul.meb.gov.tr adresine giriş yapmak ve sağ tarafta Veli Bilgilendirme Sistemi başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor. Bu aşamada TC kimlik numarası, öğrenci numarası ve güvenlik kodu isteniyor. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

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