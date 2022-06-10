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Mirası için defalarca kaçırıldığı iddia edilmişti! Milyoner Tülin Enbiyaoğlu'ndan acı haber

Mirası için defalarca kaçırıldığı iddia edilmişti! Milyoner Tülin Enbiyaoğlu'ndan acı haber

İZMİR'deki bir huzurevinde yaşamını sürdüren ve arkadaşı tarafından mirasına el konulmak için defalarca kaçırıldığı iddia edilen milyoner Tülin Enbiyaoğlu'nun Muğla’da tedavi gördüğü hastanede 4 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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İzmir'deki bir huzurevinde yaşayan 86 yaşındaki Tülin Enbiyaoğlu'nun 4 gün önce tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.  

Milyoner kadının kızları annelerinin arkadaşı Mehmet Nabi Akaydın tarafından mirası el konulacağı iddiasıyla kaçırıldığı belirtilerek güvenlik güçlerine ihbarda bulunmuştu. Enbiyaoğlu Bodrum'da bakıcısının evinde bulmuştu.

Sözcü'den Yaşar Anter'e konuşan Enbiyaoğlu'nun arkadaşı 62 yaşındaki Mehmet Nabi Akaydın “Tülin hanım ile Bodrum'daydık sonra aniden rahatsızlandı. Yaşlılığa bağlı ve böbrek rahatsızlığı nedeni ile onu Muğla'ya hastaneye getirdim. Son nefesine kadar yanındaydım. 4 gün önce yaşamını yitirdi, o günden beri mirası peşinde koşanlar gelip cenazesini almadılar. Bugün cenazeyi aldılar. Denizli'de eşi Neziyi beyin yanına defnedeceklerini söylediler. Çok üzgünüm değerli bir dostum ve arkadaşımı kaybettim. Bu acılar içerisinde bile hala miras tartışması devam ediyor, 17'sinde benimde katılacağım mahkeme var. Benim kimsenin veya Tülin hanımın parasında pulunda gözüm yok” diye konuştu.

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