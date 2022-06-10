BIST 2.566
DOLAR 17,02
EURO 18,02
ALTIN 1.007,07
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Pazarlıklar başladı! Beşiktaş, Muleka için devrede

Pazarlıklar başladı! Beşiktaş, Muleka için devrede

Beşiktaş, Jackson Muleka için de temaslara başladı. Siyah beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması ile 12 gol atan Kongolu forveti bonservisi ile transfer etmek istiyor.

Abone ol

Beşiktaş'ta forvet arayışı sürüyor. Siyah beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı.

Geride kalan sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'da oynayan Kongolu oyuncunun bonservisi Belçika ekibinde buluyor. Standart Liege, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muleka'yı yeniden kiralamayacak.

Bonservis bedeli 3.5 milyon Euro

Belçika ekibi, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Miktarı fazla bulan Beşiktaş, indirim yapılması halinde Muleka'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performansı ile takımına önemli katkı sağladı. Cenk Tosun, Alexander Sörloth, Jordy Caicedo, Wout Weghorst ve Halil Dervişoğlu için de temaslarını sürdüren siyah beyazlılar, 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesi en az 1 forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da ucuza ekmek sattığı için meslektaşı tarafından kurşunlanan fırıncı konuştu
Antalya'da ucuza ekmek sattığı için meslektaşı tarafından kurşunlanan fırıncı konuştu
Mirası için defalarca kaçırıldığı iddia edilmişti! Milyoner Tülin Enbiyaoğlu'ndan acı haber
Mirası için defalarca kaçırıldığı iddia edilmişti! Milyoner Tülin Enbiyaoğlu'ndan acı haber
İtalya’da içinde 4 Türk'ün bulunduğu helikopter radardan kayboldu! O Türklerin isimleri belli oldu
İtalya’da içinde 4 Türk'ün bulunduğu helikopter radardan kayboldu! O Türklerin isimleri belli oldu
Maymun çiçeği yayılıyor! Şimdi de o ülkede görüldü
Maymun çiçeği yayılıyor! Şimdi de o ülkede görüldü
TMO 'bu yıl farklı alım kampanyası' dedi! Buğday ve arpada prim verilecek
TMO 'bu yıl farklı alım kampanyası' dedi! Buğday ve arpada prim verilecek
Almanya'da 2021'de vatandaşlığa geçen Suriyeli sayısı açıklandı
Almanya'da 2021'de vatandaşlığa geçen Suriyeli sayısı açıklandı
Ağabeyi caddede öldürdü! Kadının kızı ifade değiştirdi bambaşka bir hikaye anlattı
Ağabeyi caddede öldürdü! Kadının kızı ifade değiştirdi bambaşka bir hikaye anlattı
Silahlı saldırıya uğradım dedi gerçek bambaşka çıktı
Silahlı saldırıya uğradım dedi gerçek bambaşka çıktı
Bursa'da evlat cinayeti! Samsun'a gidemediği için annesini iple boğdu
Bursa'da evlat cinayeti! Samsun'a gidemediği için annesini iple boğdu
Satın aldığı ikinci el arabayı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı!
Satın aldığı ikinci el arabayı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı!