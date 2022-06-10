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TFF duyurdu! Süper Kupa'nın tarihi ve yeri belli oldu

TFF duyurdu! Süper Kupa'nın tarihi ve yeri belli oldu

Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) Süper kupa maçının yeri ve tarihini duyurdu. Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki Süper Kupa maçı, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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TFF'den Süper Kupa'nın tarihi ve yeriyle ilgili açıklama geldi.

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı 30 Temmuz günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

2021-2022 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

Turkcell Süper Kupa müsabakasını UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek.

UEFA, geçtiğimiz yıl 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde yapılmasını kararlaştırmıştı."

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