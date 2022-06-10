Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rahatsızlandı! Acil müdahale edildi

KREMLİN kaynaklarından sızan bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutanlarıyla yaptığı görüşmede aniden rahatsızlandığı ve acil tıbbi müdahale aldığı bildirildi. İddialara göre doktorlar Putin'e kamu önüne çıkmamasını tavsiye etti. Rusya Devlet Başkanı'nın sıradan Rus vatandaşlarıyla yaptığı yıllık soru - cevap toplantısı dün iptal edilmişti.

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Dailymail gazetesinin Kremlin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Rus lider Vladimir Putin, komutanlarıyla yaptığı görüşme sırasında rahatsızlandı ve acil müdahale edildi. Doktorlar Putin'e kamuoyu önüne çıkmaması konusunda tavsiyede bulundu.

Acil müdahale edildi

Putin, danışmanlar ve askeri liderlerle yakın zamanda yaptığı bir video konferansın ardından masasından kalkarken halsizlik ve baş dönmesi yaşadı. Bunun üzerine acil tıbbi yardıma ihtiyaç duydu.

İddiaları doğrulamak henüz imkansız olsa da Batı medyası uzun zamandır Putin'in Parkinson ve kanser gibi birtakım hastalıklarla mücadele ettiğini dile getiriyordu. Kremlin ise sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Son haftalarda Vladimir Putin'in gergin ve şişkin görünmesi, kontrolsüz bacak titremeleri ve zayıf bir koordinasyonla yürümesi de hastalık iddialarını güçlendirdi.

İlk kez ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, vatandaşlarının sorularına doğrudan yanıt verdiği “Direkt Hat” programını ertelediği duyuruldu.

18 yıldır gerçekleştirilen ve genellikle saatler süren Putin’in programının ertelenmesinin, son günlerde Rusya devlet başkanının sağlığının iyi olmadığı yorumlarının ardından gelmesi şüpheleri artırdı.

Önceki gün Putin’in G20 Zirvesi’ne katılıp katılmayacağının sorulduğu Endonezya’nın Rus Büyükelçisi Lyudmila Vorobieva da net bir yanıt vermedi ve “henüz zaman var” ifadelerini kullandı.