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Alevilik açıklamasıyla tartışma yaratan İYİ Partili vekilden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Alevilik açıklamasıyla tartışma yaratan İYİ Partili vekilden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Yaptığı Alevilik açıklamasıyla tartışma yaratan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Oral 'Kılıçdaroğlu da çarpıtılmış bir ifade olduğunun farkında' dedi.

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Alevilik açıklamasıyla tepki çeken İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

"Çarpıtılmış bir ifade olduğunun o da farkında"

İbrahim Halil Oral, bilgi kirliliği ve spekülasyonlara ilişkin değerlendirme yaptıklarını belirterek ''Kılıçdaroğlu da çarpıtılmış bir ifade olduğunun farkında" dedi.

Ne olmuştu?

İYİ Partili Oral, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya "Kılıçdaroğlu'nun kimliği Sünni kesim için bir endişedir" yanıtını vermişti.

Oral, bu sözlerin ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu'na verilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemişti.

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