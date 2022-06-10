Şebnem Dönmez kaç yaşında aslen nereli evli mi Ezel Akay ile evliliği

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde rol alan başarılı oyuncu Şebnem Dönmez bu akşam Afara'nın konuklarından biri olacak. Güzelliği ve oyunculuğu ile birçok dizide dikkat çeken Şebnem Dönmez aslen Almanya doğumlu ve 48 yaşında. Bir kez evlilik yapan Şebnem Dönmez 2004 yılında Ezel Akay ile evlenmişti. 1.70 boyunda olan Şebnem Dönmez 62 kilodur.Abone ol
Bu akşam müzik ve eğlence programı Afara'nın konuklarından biri Şebnem Dönmez olacak. Birçok dizide rol alan Şebnem Dönmez kariyeri kadar özel hayatı ile merak konusu. Aslen Almanya doğumlu olan Şebnem Dönmez 48 yaşında. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Şebnem Dönmez'in bilinen bir evliliği vardır. Şebnem Dönmez 2004 yılında Ezel Akay ile evlenmişti. 1.70 boyunda olan Şebnem Dönmez 62 kilodur.
Şebnem Dönmez 90’lı yıllarda başlayan sayısız televizyon programları, canlı yayınlar ve ödül törenlerinde icra ettiği sunuculuk kariyerine; ilerleyen yıllarda oyunculuğu ekleyerek, başarılı dizi ve film projelerindeki performansıyla büyük beğeni topladı.
2004 yılında özgün senaryosu ve iddialı kadrosu ile akıllara kazınan Neredesin Firuze’de, 2006 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminde başrol olarak yer aldı.
2010 yılında Küçük Sırlar ile tekrar seyirci ile bir araya gelmiştir. 2012 yılında Kuzey Güney’de Melda karakterine, 2013 yılında dünya çapında nam salan Medcezir’de Sude karakterine hayat vermiştir. 2018 yılında Avlu dizisindeki başarılı performansının ardından, 2020 yılında Zemheri’de Mehveş karakteri ile beğeni toplamıştır.
Sanatçı, 2021 yılı şubat ayında, dünyaca ünlü performans sanatçısı Marina Abramovic'in Türkiyeli sanatçılara yaptığı açık çağrı sonucunda, Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilen Akış/Flux isimli sergiye performans yapmak üzere davet edilmiştir.
Sanatçı; kadın olmanın, zamana karşı, yaşlanmaya karşı hissettiklerinin ve bu konuda yaşadığı ve kolektiften alana akan tüm sıkıntıları hissedeceği özgür bir enerji alanında 6 gün boyunca günde 8 saat performans alanından hiç ayrılmadan hayatının en ilginç deneyimlerinden birini yaşamıştır. İçinden geçtiği derinlikleri ve tüm duyguları seyirciyle birlikte yaşamayı deneyimlemiştir. Seyircinin yüksek ilgisi ve Bayan Kontür’ü gerçekleştirirken yaşadıkları, sanatçıya performans sanatında çok farklı ufuklara ulaşma ilhamı vermiştir.
2021 sezonunda Son Yaz projesinde Serap karakteri ile sevenlerini canlandıran Dönmez, 2022 sezonunda Handan karakteri ile Yasak Elma dizisiyle tekrar sevenleriyle buluştu. Dönmez, 16 televizyon dizisinde ve 8 sinema filminde yer almıştır.
Şebnem Dönmez'in Oynadığı Diziler
Yasak Elma / Handan Kılıç / 2022
Son Yaz / Serap Gök / 2021
Zemheri / Mehveş Demirkan / 2020
Avlu / Nihal Ünal / 2018-2019
Medcezir / Asude Sude Beylice / 2013-2015
Yalan Dünya / Canan / 2012
Kuzey Güney / Melda Yalgın / 2012-2013
Küçük Sırlar / Ece Altınel / 2010
Laf Ebeleri / 2008
Nerede Kalmıştık? / 2008
Eşref Saati / Truva Feraye / 2007
Bak Kim Dans Ediyor / 2007
Her Şeyi Bilmek Gerekmiyor / 2007
Erkeksen Seyret / 2006 /
Size Baba Diyebilir miyim? / Serap / 2004
Ölümsüz Aşk / Eylül / 2003
Aslı ile Kerem / Aslı / 2002
Uçur Beni / 2001
Kulaktan Kulağa / 2001 /
Eyvah Kızım Büyüdü / Roza / 2000
Aşkın Dağlarda Gezer / Kejal / 1999
Kulaktan Kulağa / 1999
Şans Melekleri / 1999
Ne Şeker Şey / 1999-2000
Cumartesi Gecesi Ateşi / 1998
Görevimiz Tehlike / 1997-1998
Sabah Şekerleri / 1996-1998
Bir Demet Tiyatro / 1994
Zzzzt FM / 1994 /
Üç Kişilik Dünya / 1993
Ahmet Hamdi Bey Ailesi / 1992
Üç Arkadaş / 1991
Şebnem Dönmez'in Oynadığı Filmler
Vali / Ceyda Aydın / 2009
O Kadın / 2007
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? / Ayşe Hatun / 2006
The Net 2.0 / 2006
Neredesin Firuze / Melek / 2004
Mumya Firarda / Leyla / 2002
Kolay Para / Hülya / 2002