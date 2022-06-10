Şebnem Dönmez kaç yaşında aslen nereli evli mi Ezel Akay ile evliliği

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde rol alan başarılı oyuncu Şebnem Dönmez bu akşam Afara'nın konuklarından biri olacak. Güzelliği ve oyunculuğu ile birçok dizide dikkat çeken Şebnem Dönmez aslen Almanya doğumlu ve 48 yaşında. Bir kez evlilik yapan Şebnem Dönmez 2004 yılında Ezel Akay ile evlenmişti. 1.70 boyunda olan Şebnem Dönmez 62 kilodur.

Abone ol

Bu akşam müzik ve eğlence programı Afara'nın konuklarından biri Şebnem Dönmez olacak. Birçok dizide rol alan Şebnem Dönmez kariyeri kadar özel hayatı ile merak konusu. Aslen Almanya doğumlu olan Şebnem Dönmez 48 yaşında. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Şebnem Dönmez'in bilinen bir evliliği vardır. Şebnem Dönmez 2004 yılında Ezel Akay ile evlenmişti. 1.70 boyunda olan Şebnem Dönmez 62 kilodur.

Şebnem Dönmez 90’lı yıllarda başlayan sayısız televizyon programları, canlı yayınlar ve ödül törenlerinde icra ettiği sunuculuk kariyerine; ilerleyen yıllarda oyunculuğu ekleyerek, başarılı dizi ve film projelerindeki performansıyla büyük beğeni topladı.

2004 yılında özgün senaryosu ve iddialı kadrosu ile akıllara kazınan Neredesin Firuze’de, 2006 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminde başrol olarak yer aldı.

2010 yılında Küçük Sırlar ile tekrar seyirci ile bir araya gelmiştir. 2012 yılında Kuzey Güney’de Melda karakterine, 2013 yılında dünya çapında nam salan Medcezir’de Sude karakterine hayat vermiştir. 2018 yılında Avlu dizisindeki başarılı performansının ardından, 2020 yılında Zemheri’de Mehveş karakteri ile beğeni toplamıştır.

Sanatçı, 2021 yılı şubat ayında, dünyaca ünlü performans sanatçısı Marina Abramovic'in Türkiyeli sanatçılara yaptığı açık çağrı sonucunda, Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilen Akış/Flux isimli sergiye performans yapmak üzere davet edilmiştir.

Sanatçı; kadın olmanın, zamana karşı, yaşlanmaya karşı hissettiklerinin ve bu konuda yaşadığı ve kolektiften alana akan tüm sıkıntıları hissedeceği özgür bir enerji alanında 6 gün boyunca günde 8 saat performans alanından hiç ayrılmadan hayatının en ilginç deneyimlerinden birini yaşamıştır. İçinden geçtiği derinlikleri ve tüm duyguları seyirciyle birlikte yaşamayı deneyimlemiştir. Seyircinin yüksek ilgisi ve Bayan Kontür’ü gerçekleştirirken yaşadıkları, sanatçıya performans sanatında çok farklı ufuklara ulaşma ilhamı vermiştir.

2021 sezonunda Son Yaz projesinde Serap karakteri ile sevenlerini canlandıran Dönmez, 2022 sezonunda Handan karakteri ile Yasak Elma dizisiyle tekrar sevenleriyle buluştu. Dönmez, 16 televizyon dizisinde ve 8 sinema filminde yer almıştır.

Şebnem Dönmez'in Oynadığı Diziler

Yasak Elma / Handan Kılıç / 2022

Son Yaz / Serap Gök / 2021

Zemheri / Mehveş Demirkan / 2020

Avlu / Nihal Ünal / 2018-2019

Medcezir / Asude Sude Beylice / 2013-2015

Yalan Dünya / Canan / 2012

Kuzey Güney / Melda Yalgın / 2012-2013

Küçük Sırlar / Ece Altınel / 2010

Laf Ebeleri / 2008

Nerede Kalmıştık? / 2008

Eşref Saati / Truva Feraye / 2007

Bak Kim Dans Ediyor / 2007

Her Şeyi Bilmek Gerekmiyor / 2007

Erkeksen Seyret / 2006 /

Size Baba Diyebilir miyim? / Serap / 2004

Ölümsüz Aşk / Eylül / 2003

Aslı ile Kerem / Aslı / 2002

Uçur Beni / 2001

Kulaktan Kulağa / 2001 /

Eyvah Kızım Büyüdü / Roza / 2000

Aşkın Dağlarda Gezer / Kejal / 1999

Kulaktan Kulağa / 1999

Şans Melekleri / 1999

Ne Şeker Şey / 1999-2000

Cumartesi Gecesi Ateşi / 1998

Görevimiz Tehlike / 1997-1998

Sabah Şekerleri / 1996-1998

Bir Demet Tiyatro / 1994

Zzzzt FM / 1994 /

Üç Kişilik Dünya / 1993

Ahmet Hamdi Bey Ailesi / 1992

Üç Arkadaş / 1991

Şebnem Dönmez'in Oynadığı Filmler

Vali / Ceyda Aydın / 2009

O Kadın / 2007

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? / Ayşe Hatun / 2006

The Net 2.0 / 2006

Neredesin Firuze / Melek / 2004

Mumya Firarda / Leyla / 2002

Kolay Para / Hülya / 2002