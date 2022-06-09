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Hüseyin Gülerce'nin olay iddiası iki olaydan sonra CHP Genel Başkanı değişti

Hüseyin Gülerce'nin olay iddiası iki olaydan sonra CHP Genel Başkanı değişti

Yazar Hüseyin Gülerce, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra düzenlenen Yenikapı mitinginde FETÖ'den terör örgütü olarak bahseden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 hafta içinde yaşanan iki olaydan sonra FETÖ'yü ağzına almadığını yazdı.

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Bir dönem Gülen Cemaati içinde önemli görevler üstlenen Hüseyin Gülerce'den çok konuşulacak bir yazı geldi.

17-25 Aralık FETÖ operasyonlarından sonra bu yapıdan kopan Gülerce, Star'daki "Kılıçdaroğlu: Fetullah Gülen terör örgütü vardır…" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'na yönelik iddiaları gündeme getirdi.

7 Ağustos 2016'da Yenikapı mitingine katılan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü hedef alan konuşmasından bölümler aktaran Gülerce, CHP liderinin kısa bir süre sonra bu politikasını değiştirdiğini savundu.

PKK saldırısı ve ABD Büyükelçisi ile görüşme
"Bakın değerli arkadaşlarım, FETÖ terör örgütü ordunun içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü yargının içinde yuvalandı, FETÖ terör örgütü devletin her kademesinde yuvalandı." sözlerine yazısında yer veren Gülerce, Kılıçdaroğlu'nu değişimine yol açtığını iddia ettiği 2 olayı aktardı:

"İki olaydan sonra CHP Genel Başkanı değişti. 25 Ağustos 2016'da Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu CHP konvoyuna yönelik PKK'nın saldırısı oldu. Ardından Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi ile görüştü.

O günden sonra CHP Genel Başkanı FETÖ'yü ağzına almaz oldu. 15 Temmuz darbe girişimi için "hükümetin kontrollü darbesi" demeye başladı. Partisinin Mayıs 2017'deki bir grup toplantısında; "Kontrollü darbe girişiminin ipliğini yakında pazara çıkaracağız" bile dedi.

Yenikapı mitinginde; sınav sorularını çalan FETÖ'den bahseden Kılıçdaroğlu, şimdi 6'lı masada FETÖ'cüleri kurtarmanın planlarını yapıyor.

Ne oldu da Yenikapı'daki Kılıçdaroğlu birden değişti? FETÖ şantaj mı yapıyor? Biden, "Projeye sadık kal" mı diyor? Ne oldu?"

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