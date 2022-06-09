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Türkiye'nin tepki gösterdiği Yunanistan'a uyarı içeriden geldi: Hukuku ihlal ediyoruz

Türkiye'nin tepki gösterdiği Yunanistan'a uyarı içeriden geldi: Hukuku ihlal ediyoruz

YUNANİSTAN, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırırken bir uyarı da içeriden geldi. Yunan gazeteci Alexis Papahelas, hukukun Türkiye'den yana olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Birleşmiş Milletlere (BM) başvurabilir" açıklamasında bulundu.

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Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Ege'deki adalara silah yığan Yunanistan'a Türkiye'den sonra bir uyarı da 'içeriden' geldi. Ülkenin önde gelen gazetesi Kathimerini'nin genel yayın yönetmeni olan Alexis Papahelas, Yunan televizyonu Skai TV'de Ege'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Papahelas, uluslararası hukukun Türkiye'den yana olduğunu, "Türkiye, Birleşmiş Milletlere (BM) başvurabilir. Yunanistan'ın askersizleştirme şartlarını ihlal ettiğini söyleyebilir" ifadeleriyle itiraf etti. Alexis Papahelas, Türkiye'nin haklı gerekçeyle askeri gücüne başvurabileceğini de şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye bunu yaparsa adalara deniz ablukası uygulayabilir. Buna hakkı olacaktır. Biz henüz orada değiliz ama Türkiye inşa ediyor."

"Savunmaları güçlü"
Türk gazetecilerin baskı kurduğunu ve Yunanistan'ın 'iletişim savaşında' elinin zayıf olduğunu belirten Papahelas, "En büyük sorun iletişim alanında. İletişim savaşında Türk gazeteciler bastırıyor. İddialarını güçlü savunuyorlar. Askeri olarak ise Türkiye ile denk olduğumuzu düşünmüyorum" diye konuştu.

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