Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanelerdeki randevu sorununa dair talimat: Çözülecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların hastanelerden randevu alma konusunda yaşadığı sıkıntı kendisine iletilince kurmaylarına, "Konuyla ilgili adımlar atıyoruz. Sorun çözülecek" dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kurmayları hastanelerde yaşanan randevu sıkıntısı başta olmak üzere bazı ilçelerde doktor bulunmaması gibi sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Parti kurmayları vatandaşın hastanelerden randevu alma konusunda sıkıntı yaşadığını, bu konuyla ilgili çok fazla şikayetin geldiğini dile getirdi.

Kurmaylar, "Bazı hastanelerde de randevu geç veriliyor, 10-15 gün sonrasına erteleniyor. Vatandaşlar sağlık hizmeti alma konusunda gecikiyor" dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandı. Bu sorun yavaş yavaş çözülecek. Konuyla ilgili adımlar atmaya başladık" diye konuştu.

Doktorlara ek ücret

Yapılan toplantılarda kurmayların Cumhurbaşkanı'na bazı köylerde ve ilçelerde doktorların görev yapmak istemediğini, bundan dolayı vatandaşın sıkıntı çektiğini, doktorlara zorunlu bir görevin getirilebileceğini söylediği ancak Erdoğan'ın konuya sıcak bakmadığı, bunun yerine doktorların teşvik edilmesi gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığına bu gibi yerlerde görev yapan doktorlara fazladan ücret verilmesi konusunda bir çalışma yapılması talimatını verdiği ifade edildi.

Aile diş hekimliği geliyor

Bunların yanı sıra, kurmayların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde gündeme gelen bir diğer konu da 'aile diş hekimliğinin' getirilmesi oldu. AK Parti kurmayları, "Sağlıkta dönüşüm çok güzel oldu. Şehir hastaneleri vatandaş nezdinde çok beğenildi. Bunlarla beraber 'aile diş hekimliği' sistemi de devreye girmeli" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığının iki pilot ilde bu uygulamayı hayata geçirdiği, diğer illerde de faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

(TÜRKİYE GAZETESİ)