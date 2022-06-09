Rusya, doğalgazı rubleyle almayan ülkelere sevkiyatı durdurdu

Rusya, Ukrayna ile girdiği savaştan sonra kendisine yaptırım uygulayan ülkelere doğalgaz satışını ruble üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Gelinen süreçte de rublesiz satışa sevkiyatı durdurdu.

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Savaş sonrasında doğalgaz satışına ruble ile ödeme şartı getiren Rusya, gelinen noktada kararının tüm ülkelere yaydığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatların durdurulduğunu açıkladı.

Dmitriy Peskov, kararı gazetecilere açıkladı

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus doğalgazının sevkiyatına yönelik yeni rubleyle ödeme sisteminin uygulamaya geçtiğini anımsattı.

Söz konusu sistemi reddeden ülkelere doğalgaz sevkiyatının durdurulduğunu belirten Peskov, "Doğalgazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatlar durduruldu. Daha fazla kesinti yapılmayacak. Sistem ayarlandı ve çalışıyor. Gazı alanlar, Rusya Devlet Başkanı'nın ilgili kararnamesinde belirtilen yeni sisteme göre çalışıyorlar." dedi.

Dost olmayan ülkelere doğalgaz sevkiyatı durdurulmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sistemde, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmaları, ardından söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi öngörülüyor. Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.

Bazı ülkeler ve şirketlere sevkiyat daha önceden durduruldu

AA'nın haberine göre, Rus enerji şirketi Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.