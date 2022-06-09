Ali Babacan: Aday seçime yakın açıklanacak

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Millet İttifakı'nın adayının henüz belli olmadığını ve seçime yakın bir zamanda duyurulacağını söyledi.

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Millet İttifakı'nda aday tartışmaları devam ediyor. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi; Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi liderleriyle birlikte hareket ederken peş peşe gerçekleşen görüşmelere rağmen aday olacak isme henüz karar verilemedi.

Cumhur İttifakı'nda ise aday çıkacak isim resmi olarak belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday olduğunu açıkladı.

Millet İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını açıklamasının ardından ilk açıklama, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan geldi.

Manisa'da, Manisa Küçük Sanayi Sitesi ve semt pazarını ziyaret edip, esnafın sorunlarını dinleyen Babacan, adayın henüz belirlenmediğini belirtti.

"Aday seçimlere yakın açıklanacak"

Ortak adayın seçimlere biraz daha yakın zamanda açıklanmasına yönelik karar aldıklarını dile getiren Babacan, "Masada 6 siyasi parti var ve 6 lider var. 6'lı masanın hedefi şu an için ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek. Bu aşamada ortak bir karar ortaya koymuş durumdayız. Bir başka kararımızın bu ortak adayın seçimlere biraz daha yaklaşınca karar verilmesi ve açıklanmasıdır. Şu an da yoğun bir şekilde ne yapılması gerektiğine ilişkin çalışıyoruz. Önce yapabilecek işleri tanımlamamız gerekiyor. Ondan sonra o işleri yapabilecek, cumhurbaşkanlığı pozisyonunda bu ülkeyi parlamenter sisteminde ruhuna uygun bir şekilde kim yönetebilir diye onu konuşmaya başlayacağız. Önce bir işi tanımlamamız gerekiyor." diye konuştu