İşte Levent Gültekin'in Halk TV'den kovulmasına sebep olan o konuşma!

Levent Gültekin'in Halk TV'den kovulmasına neden olan süreci ve bu süreçte yaşananları yorumlayan İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, basın özgürlüğü diye ortalığı ayağa kaldıranların kapalı kapılar arkasında neler yaptığını anlattı.

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Levent Gültekin'in neden susturulduğunu tekrar gündeme taşıyan Hadi Özışık, sözde özgürlük savunucusu olan Ayşenur Arslan gibi isimlerin meseleye nasıl tepki vereceğini de gözlemlediğini ancak kimseden ses çıkmadığını gördüğünü ifade etti.

Ne olmuştu?

Özellikle Millet İttifakı'nda kriz çıkaran ve Demokrat parti lideri Gültekin Uysal ile ilgili iddiaları sonrası büyük tepki çeken Levent Gültekin'in Halk TV'deki programı bitirilmişti.

Hadi Özışık youtube kanalında bu konuyu tekrar dile getirip süreci değerlendirdi;

'Basın özgürlüğünden bahseden muhalefet gizli kapılar, arkasında basın özgürlüğünü kıtır kıtır doğramaya devam ediyor. Bir kişi bile Levent Gültekin buradan atıldı niye susturuldu diye sormadı.

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