BIST 2.572
DOLAR 16,96
EURO 18,13
ALTIN 1.005,09
HABER /  DÜNYA

İsveç'te PKK destekçisi vekilden YPG/PKK'la ilgili skandal açıklama

İsveç'te PKK destekçisi vekilden YPG/PKK'la ilgili skandal açıklama

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, "Sosyal Demokrat Partisi'nden, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG-YPJ'ye destek verilmesi konusunda bazı garantiler aldığını" söyledi.

Abone ol

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında 7 Haziran'da meclisteki gensoru oylamasında hükümetten yana tavır koyduğunu belirten Kakabaveh, bunun karşılığında Sosyal Demokrat Partisi'nden terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki kolu YPG-YPJ'ye yardım sözü aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Hesabında bir görüntü paylaşan Kakabaveh, "Sosyal Demokratların YPG-YPJ'ye destek ve yardım göndermeleri için bazı garantileri aldım." sözlerini sarf etti.

Konu hakkında 7 Haziran'da açıklama yapan İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi lideri Magdalena Andersson ise "Biz Kakabaveh ile hükümet olarak bir anlaşma yapmadık. Herhangi bir taviz de vermedik." ifadesini kullanmıştı.

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

Kakabaveh de 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

İsveç basını, Kakabaveh'in, YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek, Johansson'un yanında yer aldığını yazmıştı.

Sosyal demokrat parti ile Kakabaveh arasında imzalanan anlaşma
İsveç'te geçen yıl Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Balıkesir'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Alevi kavgasına katıldı: Neden olmasın?
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Alevi kavgasına katıldı: Neden olmasın?
Hazine ve Maliye Bakanlığından kritik açıklama: Yeni adımlar kamuoyu ile paylaşılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığından kritik açıklama: Yeni adımlar kamuoyu ile paylaşılacak
Ali Babacan: Aday seçime yakın açıklanacak
Ali Babacan: Aday seçime yakın açıklanacak
Türkiye'nin tepki gösterdiği Yunanistan'a uyarı içeriden geldi: Hukuku ihlal ediyoruz
Türkiye'nin tepki gösterdiği Yunanistan'a uyarı içeriden geldi: Hukuku ihlal ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanelerdeki randevu sorununa dair talimat: Çözülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanelerdeki randevu sorununa dair talimat: Çözülecek
Camdaki Kız Hayri evli mi Hayri'nin 3 kızı ve karısı Türkan'ın hikayesi
Camdaki Kız Hayri evli mi Hayri'nin 3 kızı ve karısı Türkan'ın hikayesi
İsveç yine terör örgütü PKK'yı seçti: Başbakan Anderson şantajlara boyun eğiyor
İsveç yine terör örgütü PKK'yı seçti: Başbakan Anderson şantajlara boyun eğiyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çağrı: Samimiyseniz bütün şikayetleri geri çekin
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çağrı: Samimiyseniz bütün şikayetleri geri çekin
Alara Koçibey şoförü kimdir gerçekten aşk yaşadılar mı ilginç hikayesi
Alara Koçibey şoförü kimdir gerçekten aşk yaşadılar mı ilginç hikayesi