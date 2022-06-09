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Kadıköy Belediyesine yaklaşık 2,2 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadıköy Belediyesine yaklaşık 2,2 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi

İSTANBUL Kadıköy Belediyesinin 2 milyon 156 bin 145 liralık borcu nedeniyle Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki eşyalar haczedildi.

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İSTANBUL Kadıköy Belediyesinin V.A., H.K., S.K., F.F. ve S.G.'ye 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.

Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları karar doğrultusunda Odabaşı'nın makam odasında eşya tespitinde bulundu.

Tespitin ardından makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi.

Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.

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