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Kadıköy Belediyesi’ne haciz! Başkan Şerdil Dara Odabaşı’nın odası boşaltıldı

Kadıköy Belediyesi’ne haciz! Başkan Şerdil Dara Odabaşı’nın odası boşaltıldı

Kadıköy Belediyesi’nin 2 milyon 156 bin 145 liralık borcu nedeniyle Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın makam odasındaki eşyalar haczedildi.

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Kadıköy Belediyesi’ne polis eşliğinde haciz işlemi yapıldı. Kadıköy Belediyesi’nin V.A, H.K, S.K, F.F. ve S.G olmak üzere 5 kişiye toplam 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Odabaşı’nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.

Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları, karar doğrultusunda Odabaşı’nın makam odasında eşya tespiti yaptı. Tespitin ardından makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi. Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.

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