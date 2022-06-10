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Kara çarşaflı ve şapkalı kişiler eve silahlı saldırı yaptı! 1 kişi öldü bir kişi de yaralandı

Kara çarşaflı ve şapkalı kişiler eve silahlı saldırı yaptı! 1 kişi öldü bir kişi de yaralandı

ADANA’da kara çarşaflı kişi ve şapkalı bir kişi müstakil evin içerisine girerek silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tabancayla vurulan bir kadın ağır yaralanırken bir kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kara çarşaflı kişi ve şapkalı bir kişi müstakil evin zilin çaldı. Kapı açılır açılmaz şüpheliler ateş ederek içeri girdi. İçeride bulunan Yusuf Gencer ile Hilal Şahin’e tabanca ile defalarca ateş açtı. Şüpheliler koşarak olay yerinden kaçıp izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kadının vücudunun birçok yerinde mermi girişi olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri Yusuf Gencer’in ise olay yerinde öldüğünü belirledi. Evde yapılan incelemelerin ardından Yusuf Can’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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