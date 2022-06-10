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Bursa'da genç futbolcunun kahreden ölümü! "Acımız çok büyük"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da genç futbolcunun kahreden ölümü! "Acımız çok büyük"

BURSA Yenişehir Belediyespor’da forma giyen 27 yaşındaki genç futbolcu evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Bölgesel Amatör Lig’de bulunan Yenişehir Belediyespor’da defansın solunda görev alan başarılı futbolcu Barış Demir (27)  evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Herkes tarafından sevilen başarılı futbolcunun ani ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, “Kentimiz için çok önemli bir futbolcuydu. Kendisini çok severdik. Acımız büyük” dedi.

Genç futbolcunun cenazesinin bugün Samanlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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