Uzaya ücretsiz gitmeye ne dersiniz? Hemen başvurun! Son gün 4 Temmuz

Türkiye uzaya çıkmak için çalışmalarına hız verdi. TÜBİTAK tarafından Milli Uzay Programı kapsamında bir araştırmacı uzayda araştırma yapması için ücretsiz gönderilecek. Başvuru için son gün 4 Temmuz.

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı çerçevesinde Türkiye 2023 yılında uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’nu yürütme görevi TÜBİTAK UZAY’a verildi. Bu görev ile, bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra 2023 yılı içerisinde, uzaya erişiminin sağlanması ve uzayda bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmesi amacıyla uzaya gönderilecek. Uzaya gönderilecek Türk vatandaşı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda, bilimsel deneyleri gerçekleştirecek.

Üniversite ve araştırma kurumlarının Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar konusundaki teklifleri kurulan komisyon tarafından değerlendirilecek ve uygun olanların araştırması seçildikten sonra ziyaret edecek araştırmacı uzaya gönderilecek. Özellikle yerçekimsiz ortamda deneysel çalışmak isteyen ancak bugüne kadar bu imkana sahip olmayan bilim insanlarının projeye katılması amaçlamıyor.

4 Temmuz'a kadar kabul edilecek başvuruda istenilen şartlar ise şu şekilde:

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen araştırmacı en fazla 10 gün süreyle uzayda kalabilecek.

Proje kapsamında kabul edilen deneyin 7-8 gün içerisinde tamamlanması gerekecek.

Deney, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirilmeye uygun olmalı.

Deney düzeneğinin fırlatma ve Dünya’ya dönüş sırasında oluşacak titreşimlere karşı dayanıklı dayanıklı olmalı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nuna kullanımı yasak madde götürülemeyecek

Deney esnasında çekilen fotoğraf ve videoların fikri mülkiyet hakkı TUA’ya devredilecek.

Proje kapsamında, uzayda yapılabilecek araştırmalar konusunda Türk bilim insanlarına fırsat sunulması, genç nesillerin uzay alanında çalışmaya teşvik edilmesi, Türkiye’nin uzay alanında görünürlüğün artması ve bilgi birikiminin artırılması hedefleniyor.