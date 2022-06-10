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Meral Akşener "Yemin billah ediyorum" deyip açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyor

Meral Akşener "Yemin billah ediyorum" deyip açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyor

"BEN Başbakan olacağım" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'le ilgili flaş kulis... Akşener'in kurmaylarına cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım" demiş.

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HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurmaylarına cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım" dediğini aktardı. 

Sarıkaya, bugünkü yazısında İyi Parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeye yer verdi. "Kurmaylarının aktardığına göre, yakın geçmişte yaptığı bir toplantıda da hedefinin başbakanlık olduğunun altını bir daha çizmiş" diyen Sarıkaya, Akşener'in şu ifadelerini aktardı:

O şık benim için öldü!
"Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…"

Bu söz Kılıçdaroğlu'na açık destek mi?
Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı: "Bu söz Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak baktığı anlamına gelir mi? Verilen yanıt açık: 'Erdoğan’ın karşısında kim önde çıkıyorsa onun sonuna kadar arkasında oluruz; kim olduğuna bakmayız… Bizim de şu olsun diye bir şartımız, verilmiş sözümüz, kişilere yönelik bir tercihimiz yok…'

Anlaşılan o ki bütün anketlerde oyu en çok yükselen parti iken, kendi üzerlerinden tartışma alanı yaratılmasının önüne geçme konusunda kararlı."

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