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İsveç'ten Türkiye'yle ilgili yeni açıklama geldi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İsveç'ten Türkiye'yle ilgili yeni açıklama geldi!

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den yeni bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde," İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile yaptığı müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği başvurusunda bulunmuş, Türkiye'nin karşı çıkmasının ardından da üç ülke arasında müzakereler başlamıştı.

"Türkiye ile müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz"

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler devam ederken, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Linde bugün yaptığı açıklamasında, "İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile yaptığı müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz. Başvurumuz NATO'da geniş destek gördü" ifadelerini kullandı.

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