Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu temsilcisi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'den transfer mesaisi yoğun geçiyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kanarya, aradığı 10 numarayı Portekiz'de buldu. Santa Clara takımında forma giyen Brezilyalı Lincoln Henrique için resmi görüşmeler başladı.

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Süper Lig'de sezonu ikinci bitiren ve yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Yeni sezona tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'la başlayacak olan sarı-lacivertli ekip takımı güçlendirmek adına transfer görüşmelerini hızlandırdı.

Portekiz Süper Lig ekibi Santa Clara'da forma giyen orta saha oyuncusu Lincoln Henrique için iki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığı ifade edildi.

İlk teklif yapıldı

Fenerbahçe orta sahası için düğmeye bastı. Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique için ilk teklifini yaptı.

Lincoln'ün temsilcisinin ise İstanbul'a gelerek yönetimle masaya oturduğu ve pazarlıkların yapıldığı ortaya çıktı.

Kulübün Türk başkanı İsmail Uzun'un kapısını 4 milyon Euro bonservis bedeli ile çalan sarı-lacivertliler beklemeye geçti.

Bonservis için 5 milyon euro istendi

Porto'nun da transfer etmek istediği oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Türk başkan, karar için süre istedi. Lincoln'ün, Santa Clara ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Jesus ikna etti

Lincoln Henrique ile Porto'nun da yakından ilgilendiği ifade edilirken, Jorge Jesus'un oyuncuyu ikna ettiğini ortaya çıktı.

Çaykur Rizespor'da kiralık oynamıştı

Brezilyalı futbolcu, Türkiye'ye yabancı değil. 2017-18 sezonunda Gremio, Lincoln'ü 420 bin Euro ücretle Çaykur Rizespor'a kiralık göndermişti.