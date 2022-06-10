AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan hükümete eleştiri! 'Üzgünüm...'

TÜRKİYE dün akşam ekonomideki 6 yeni düzenleme ile tanıştı. Ancak o düzenlemelerin ne olduğuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dahil hiçbir ekonomi kurmayı çıkıp açıklama yapmadı. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, 'üzgünüm' deyip topa tuttu.

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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, dün akşam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedine ilişkin olarak, hükümeti eleştirdi. "Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor" diyen Tayyar, 'üzgünüm' dedi.

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı. Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm!" ifadesini kullandı.