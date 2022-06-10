BIST 2.587
DOLAR 17,11
EURO 18,16
ALTIN 1.011,97
HABER /  SPOR

Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına 9 aday

Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına 9 aday

 Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 16 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmak için 9 kişi başvuru yaptı.

Abone ol

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adaylık başvurularının dün sona erdiği hatırlatıldı.

Başkan adaylığı için TFF Statüsü'nün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi genel kurul divan kuruluna ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler şunlar:

Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı, Hüseyin Yangın.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aman dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı 3 gün sürecek hafta sonu yenisi geliyor İstanbul, İzmir, Antalya....
Foto Galeri Aman dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı 3 gün sürecek hafta sonu yenisi geliyor İstanbul, İzmir, Antalya.... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya ve Bursa'da evlat vahşeti! Biri annesini, biri babasını öldürdü
Sakarya ve Bursa'da evlat vahşeti! Biri annesini, biri babasını öldürdü
Bolu'dan sıra dışı bir ölüm haberi! Aracıyla kaza yaptı ama vurularak öldü
Bolu'dan sıra dışı bir ölüm haberi! Aracıyla kaza yaptı ama vurularak öldü
Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül ile evlendi mi fotoğrafına yorum yaz kriz çıktı
Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül ile evlendi mi fotoğrafına yorum yaz kriz çıktı
Kilisede mide bulandıran cinsel istismar olayı: 87 kişinin...
Kilisede mide bulandıran cinsel istismar olayı: 87 kişinin...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı! 83 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 3’ü kanser, 1’i demans...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı! 83 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 3’ü kanser, 1’i demans...
Kerem Fırtına kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, Kerem Fırtına dizileri
Kerem Fırtına kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, Kerem Fırtına dizileri
'Bir daha işyerine gelme' sözü kovulma sayıldı! Yargıtay tazminata karar verdi
'Bir daha işyerine gelme' sözü kovulma sayıldı! Yargıtay tazminata karar verdi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge: Dikkatli olun, tedbirleri gözden geçirin
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge: Dikkatli olun, tedbirleri gözden geçirin
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısı 4 milyona yaklaştı
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısı 4 milyona yaklaştı