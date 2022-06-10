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Bolu'dan sıra dışı bir ölüm haberi! Aracıyla kaza yaptı ama vurularak öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'dan sıra dışı bir ölüm haberi! Aracıyla kaza yaptı ama vurularak öldü

BOLU’nun Mengen ilçesinde meydana gelen kazadaki ölüm hayli sıra dışı oldu. Seyir halindeyken kamyonetiyle kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi. İlginç olan ise sürücünün ölümüne geçirdiği bu kazanın değil, yanında bulunan tüfeğin sebep olması.

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Ağaç kesim işiyle uğraşan Serkan Gürel (33), babası Ramazan (67) ve amcası Hasan (71) ile birlikte Akçakoca Yaylası’na gittiği sırada kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı.

Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmında bulunan tüfek ateş aldı. Kurşunun göğsüne geldiği sürücü Serkan Gürel’in kanlar içinde kaldığını gören babası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Gürel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gürel'in cesedi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alkollü oldukları iddia edilen baba Ramazan Gürel ve amca Hasan Gürel jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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