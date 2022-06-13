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İsveç Başbakanı ve NATO'dan Türkiye'nin resti için flaş açıklama

İsveç Başbakanı ve NATO'dan Türkiye'nin resti için flaş açıklama

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin NATO üyeliklerine yönelik koyduğu şerh için açıklama yaparak konu için Finlandiya ile görüştüklerini duyurdu.

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirterek, sorunu çözmek Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade ederek, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.

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