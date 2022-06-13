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Merkez Bankası'ndan yeni karar vade uzatılıp faiz azaltıldı

Merkez Bankası'ndan yeni karar vade uzatılıp faiz azaltıldı

Merkez Bankası Türk lirası reeskont kredisi için faizi düşürdü. Buna göre TL reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için 100 baz puan altında olacak.

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Merkez Bankası, ihracatçılara kullandırdığı reeskont kredilerinde vade uzatıp faizleri azalttı. Firmalar, gelirlerinin yüzde 40’ını TCMB’ye, yüzde 30’unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek.

Bloomberg’den Beril Akman ve Asli Kandemir’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, TL cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeler uzatılırken faizler de aşağı çekildi.

Buna göre, TL reeskontun azami vadesi 360 gün olacak, savunma sanayi için ise 720 gün
TL reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için politika faizinin 200, 181-720 gün için politika faizinin 100 baz puan altında olacak.

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